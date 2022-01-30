«الخارجية الأميركية»: الكويت شريك حيوي

أول النهار

وصفت وزارة الخارجية الأميركية الكويت بأنها «شريك حيوي على العديد من الجبهات» فيما أشادت بمستوى «العلاقات الوثيقة جدا» بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين خلال مؤتمر صحافي إن الجولة الخامسة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين التي اختتمت بواشنطن الأربعاء الماضي عقدت «في أعقاب 60 عاما من العلاقات الدبلوماسية مع الكويت و30 عاما منذ حشد الولايات المتحدة والتحالف لتحرير الكويت لذلك كانت مناسبة سعيدة».

وأضاف أن الحوار «كان أيضا فرصة» أمام وزير الخارجية أنتوني بلينكن للترحيب بوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بعد زيارة بلينكن للكويت العام الماضي.

وأشار إلى «اننا تحدثنا عن المساعدات الهائلة التي قدمها شركاؤنا الكويتيون فيما يتعلق بأفغانستان».

وأوضح «كما تحدثنا عن الدور المهم الذي لعبته الكويت من نواح كثيرة كجسر إقليمي للمساعدة في رأب الصدع بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمساعدة في معالجة الوضع في لبنان وكشريك رئيس في التحالف العالمي لهزيمة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)». وأضاف «كان هناك الكثير مما يجب مناقشته وكان لبنان والمناطق الأخرى التي لعبت فيها الكويت دورا مفيدا وبناء على جدول الأعمال بالتأكيد»، مؤكدا «لدينا علاقة وثيقة مع الكويت وهناك تنسيق عميق ومنتظم مع شركائنا الكويتيين».

تعزيز الاستقرار

وكانت الكويت والولايات المتحدة جددتا التزامهما المشترك بتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة وتعزيز المصالح المشتركة.

جاء ذلك في البيان المشترك الصادر عن الجولة الخامسة من الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والكويت الذي افتتحه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في 26 يناير 2022 في العاصمة واشنطن.

وقال البيان إن الجانبين أكدا مجددا الالتزام بأمن المنطقة واستقرارها وتعزيز المصالح المشتركة بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمن السيبراني والتجارة الثنائية والاستثمار ومكافحة تحديات الصحة وتغير المناخ وتسهيل السفر ودعم الشراكات التعليمية والثقافية والنهوض بحقوق الإنسان وتمكين المرأة.

وأشار إلى أن الوزيرين تطرقا إلى العلاقات القوية والثابتة المستمرة منذ ستة عقود بين الولايات المتحدة والكويت مستذكرين حلول الذكرى الثلاثين لتحرير الكويت من خلال عملية عاصفة الصحراء في عام 2021. وأضاف أن الولايات المتحدة والكويت ناقشتا الأولويات العالمية والإقليمية المشتركة لاسيما في ظل رئاسة الكويت لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالإضافة إلى التعاون التنموي بشأن أولويات التمويل العالمي من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

مناقشات فنية

وأوضح أنه تحقيقا لهذه الغاية أشاد الطرفان بالمناقشات الفنية المتقدمة بين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والصندوق الكويتي بشأن مقترح للتعاون لدعم الانتعاش الاقتصادي في اليمن.

وفيما يتعلق بالعراق قال البيان إن البلدين، شددا على أهمية وجود حكومة عراقية مستقرة خالية من النفوذ الأجنبي وأعربا عن دعمهما لإحراز تقدم في حل قضايا الحدود البحرية.

وأشاد البيان بالدعم السخي الذي قدمته الكويت لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبشأن الملف السوري قال البيان إن البلدين أكدا الحاجة إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015) لإنهاء الصراع السوري وتحقيق الاستقرار الدائم في سورية.

وجددت الولايات المتحدة والكويت في البيان باعتبارهما شريكين رئيسيين في التحالف العالمي لهزيمة ما يسمى بتنظيم (داعش) التزامهما بهزيمته والوقوف معا ضد نفوذ إيران المزعزع للاستقرار.

وفي الملف اليمني أكدت الحكومتان الأميركية والكويتية ضرورة إحلال السلام في اليمن وضمان التدفق الحر للمساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

وفي الملف الأفغاني أشادت الولايات المتحدة بدعم الكويت السخي في نقل المواطنين الأميركيين وغيرهم من أفغانستان.

وبشأن العلاقات الثنائية أعرب البلدان عن تقديرهما للشراكة الدفاعية الثنائية الدائمة ودعم الكويت الطويل في استضافة القوات الأميركية.

وأكد أن الحكومتين تسعيان إلى مستقبل آمن ومستقر للمنطقة من خلال التحديث المستمر للقوات المسلحة الكويتية والشراكة القوية مع الولايات المتحدة. ولفت إلى أن الجانبين ناقشا التهديدات في المنطقة وسبل تعزيز الشراكة الدفاعية وذلك من خلال التعاون المستمر في التحديث والاستدامة والتدريب والتمارين والعمليات. وأوضح أن البلدين جددا تأكيد أهمية العمل معا لمكافحة تمويل الإرهاب.

التزام الكويت

وأضاف أن الولايات المتحدة أعربت عن تقديرها لالتزام الكويت المستمر بتعزيز ممارسات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب من خلال زيادة تبادل المعلومات والتشاور مع وزارة العدل الأميركية ودعم العمل المشترك ضد ممولي الإرهاب من خلال المحافل المتعددة الأطراف بما في ذلك مركز استهداف تمويل الإرهاب. وتابع أن الولايات المتحدة والكويت أعربتا عن دعمهما لزيادة تبادل المعلومات لتحسين فحص الركاب والبضائع لمواجهة التهديدات العالمية بعد التوقيع على خطاب نوايا بشأن التعاون في مجال الأمن السيبراني في عام 2018.

وأشار إلى أن الجانبين أكدا أنهما يواصلان العمل على تعزيز قدرة الدفاع الإلكتروني في دولة الكويت وخاصة بالنسبة للمؤسسات المالية والبنية التحتية الحيوية وأن كلا البلدين يتطلع إلى العمل على خطة عمل للأمن السيبراني مع مركز الكويت الوطني للأمن السيبراني في الكويت.

ولفت إلى أن الجانبين أشادا بورش عمل التبادل وبناء القدرات التي تقودها وزارة العدل الأمريكية لمساعدة المحققين والمدعين العامين الكويتيين على منع وملاحقة النشاط الإجرامي في الفضاء الإلكتروني.

وأكدت الكويت عزمها الانضمام إلى شبكات الخبراء الدولية لتسهيل حفظ الأدلة الإلكترونية ذات الصلة بالتحقيق والملاحقة القضائية في النشاط الإجرامي.

وأكدت الكويت التزامها بتدعيم وتقوية برنامج المعهد الدولي للعدالة وأنشطته من خلال التبرع بمبلغ 200 ألف يورو لتغطية المسؤولية المستقبلية ودعم المؤسسة نفسها، تقديراً لتعاون البلدين. وأقر الجانبان بأن تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص يقوي العلاقات الثنائية ويعزز الأمن القومي لكلا البلدين. وأكد الجانبان كذلك أهمية حماية الحريات الأساسية وتوسيع حقوق العمال فيما أعربا عن التطلع إلى استمرار جهود الكويت في النهوض بحقوق المرأة وكذلك افتتاح ملجأ الكويت للعنف الأسري (مركز الفنر).

