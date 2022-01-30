ميلاني جولي هاتفت الناصر: نقدر جهود الكويت في إجلاء الكنديين

أول النهار

تلقى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية الوثيقة والوطيدة التي تربط بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

وجددت الوزيرة جولي شكر وتقدير كندا للجهود المثمنة التي بذلتها الكويت في إجلاء الرعايا الكنديين ونقلهم من أفغانستان.

وتمت خلال الاتصال كذلك مناقشة أبرز المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأطر التنسيق المشترك بشأنها.

وتلقى وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من وزير خارجية جمهورية نيبال الديموقراطية الاتحادية الصديقة د. نارايان خادكا.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات كما تمت مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

