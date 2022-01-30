وفد من لجنة المرأة الدولية زار حديقة قصر بيان‎

أول النهار

زار وفد من عضوات لجنة المرأة الدولية الحديقة البوتانية في قصر بيان والتي تعتبر احدى مشاريع قصر بيان الابداعية، وقد استقبلت الوفد السيدة علياء المهنا وعدد من موظفات قصر بيان العامر.

‎وحرصا على اتباع الاجراءات الصحية المتبعة، تم تقسيم الوفد الى مجموعتين، حيث تم اصطحابهن في جولة داخل الحديقة وتم تقديم شرح عن طبيعة هذه الحديقة وما تحتويه من اشجار ونباتات وزهور تم جلبها من المنطقة الاستوائية، الصحراوية ومنطقة اقليم البحر الابيض المتوسط حيث ابدت العضوات الزائرات اعجابهن بما تحتويه الحديقة من جماليات.

‎وفي نهاية الزيارة تقدمت رئيسة مجموعة المرأة الدولية حرم سفير جمهورية ايطاليا كريستيانا بلدوتشي بشكر السيدة علياء المهنا ومن معها من السيدات ومن خلالهن واصلت الشكر لقصر بيان العامر على هذه الزيارة المميزة.

