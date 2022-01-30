loader

أول النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

وفد من لجنة المرأة الدولية زار حديقة قصر بيان‎


زار وفد من عضوات لجنة المرأة الدولية الحديقة البوتانية في قصر بيان والتي تعتبر احدى مشاريع قصر بيان الابداعية، وقد استقبلت الوفد السيدة علياء المهنا وعدد من موظفات قصر بيان العامر.
‎وحرصا على اتباع الاجراءات الصحية المتبعة، تم تقسيم الوفد الى مجموعتين، حيث تم اصطحابهن في جولة داخل الحديقة وتم تقديم شرح عن طبيعة هذه الحديقة وما تحتويه من اشجار ونباتات وزهور تم جلبها من المنطقة الاستوائية، الصحراوية ومنطقة اقليم البحر الابيض المتوسط حيث ابدت العضوات الزائرات اعجابهن بما تحتويه الحديقة من جماليات.
‎وفي نهاية الزيارة تقدمت رئيسة مجموعة المرأة الدولية حرم سفير جمهورية ايطاليا كريستيانا بلدوتشي بشكر السيدة علياء المهنا ومن معها من السيدات ومن خلالهن واصلت الشكر لقصر بيان العامر على هذه الزيارة المميزة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة