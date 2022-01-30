الجائحة.. موعد مع «الذروة»

الأولى

? كتب لافي النبهان وعبدالله المجادي

أكدت الحكومة انها لن تحضر جلسة اليوم الخاصة لمناقشة الاجراءات المتعلقة بفيروس كورونا بعد ان طلبت تأجيلها كي تكون مستعدة للمناقشة الا ان النواب الموقعين على طلب الجلسة رفضوا التأجيل ولذلك اضطرت الى الاعلان عن عدم حضورها الجلسة.

من جانبه قال النائب مهند الساير ان الحكومة لم تطلب تأجيل الجلسة بل طلبت سحب الطلب والغاء جلسة اليوم، وقد رفضنا أن يتم الالغاء لأهمية الموضوع فمن حق الشعب وممثليه أن يكونوا على اطلاع كامل باستراتيجية الحكومة في التعامل مع هذا الوباء.

واضاف: ان استمرار القيود على غير المطعمين والعبث بأسعار الفحوص وعدم وضوح رؤية الحكومة في هذا الملف دعانا الى طلب عقد الجلسة، اما ادعاء عدم الجهوزية للرد والمناقشة رغم تقديم الطلب منذ اسبوع فانه يبين سوء تعامل الحكومة مع الملف.

واعتبر الساير ان طلب الالغاء استخفاف برغبة المواطنين في الاطلاع على استراتيجية التعامل مع الوباء وتسطيح لحقوق النواب طالبي الجلسة وتعطيل صريح للمادة 72 من اللائحة الداخلية.

وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي اعلن ان الحكومة ممثلة في وزارة الصحة ليس لديها مانع في عقد جلسة خاصة أو تخصيص وقت في جلسة عادية للمناقشة والرد على كل تساؤلات ومقترحات أعضاء مجلس الأمة بشأن الوضع الصحي الناتج من جائحة كورونا والإجراءات الخاصة بالاشتراطات الصحية، مضيفا انها طلبت من رئيس مجلس الأمة التنسيق مع مقدمي الطلب لتأجيل موعد الجلسة بضعة أيام حتى تكون جاهزة للرد إلا انه تم ابلاغنا برفض تغيير الموعد لذا يتعذر على الحكومة حضور الجلسة.

وأوضح الراجحي انه نظرا لضيق الوقت ولانشغال أجهزة وزارة الصحة وفرق كورونا الفنية والادارية بمواجهة الجائحة بعد ارتفاع مؤشر الوباء في الأيام الأخيرة وارتفاع نسبة اشغال المستشفيات والعناية المركزة فقد طلبت الحكومة من رئيس مجلس الأمة التنسيق مع مقدمي الطلب لتأجيل موعد الجلسة بضعة أيام إلا انه تم ابلاغنا برفض تغيير الموعد . وأكد أن الحكومة منفتحة لسماع كل ملاحظات ورؤى ومقترحات الأعضاء بما يعزز الحفاظ على الصحة العامة للمجتمع والرد على جميع التساؤلات وما قد يطرح خلال الجلسة من تساؤلات وتوصيات في أي وقت يتم الاتفاق عليه لاحقا.

وكان وزير الصحة د. خالد السعيد، عقد صباح امس، اجتماعا مع فريق «كوفيد-19» المركزي لمتابعة تقييم مؤشرات الوضع الوبائي في الكويت.

وناقش الوزير الاستعدادات وجهوزية المستشفيات، تحسبا لارتفاع نسبة الاشغال بالأجنحة والعناية المركزة، وذلك بعد وصول أعداد الإصابات إلى أرقام قياسية غير مسبوقة، وذلك بالتزامن مع بعض الارتفاع الذي شهدته نسبة الإشغال في الأجنحة ووحدات العناية المركزة، وملاحظه ارتفاع نسب الإشغال وارتفاع أعداد الوفيات المقلق في بعض دول المنطقة.

