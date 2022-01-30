القطاع الاقتصادي يعيش «الصدمة»

الأولى

كشفت مصادر لـ «النهار»، عن توجهيات حكومية لانفاذ قانون الدين العام عبر تأمين التوافق السياسي اللازم له، باعتباره ركيزة رئيسة لتحسين وضع الكويت الائتماني بعد تراجعات متتالية مني بها الاقتصاد.

ولفتت الى ان هذا التوجه يأتي في اطار الضغوط الكبيرة التي واجهتها الحكومة، بسبب الاستياء الاقتصادي من خفض التصنيف وتأثيره سلباً في بيئة الأعمال. وأوضحت ان توصيات عاجلة سترفع الى مجلس الوزراء لتدارك الأمر، على رأسها رفع الضمان الحكومي على اموال المودعين لزيادة تنافسية البنوك، في مواجهة تداعيات تراجع التصنيف.

وأشارت الى ان من بين التوصيات «ضرورة وضع سقف للاقتراض يتيح للدولة القدرة على سداد ما عليها من اصل وفوائد الدين، خاصة ان هذا الدين سيكون فرض عين على الاقتصاد تأديته وهو ما سيؤثر في وضع حقوق الأجيال القادمة، بالاضافة الى وضع خطة تفصيلية لكيفية انفاق تلك الأموال وأن يكون الانفاق وفق نهج انتاجي بعيداً عن التوجهات الاستهلاكية وتلبية المطالب الشعبوية التي تكبل ميزانية الدولة والمال العام بمليارات لا تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد».

وشددت المصادر على اهمية تبني الحكومة اصلاحات اقتصادية جادة تعزز تواجد القطاع الخاص في بيئة الأعمال من خلال برنامج التخصيص العام الذي بدونه لن تتحقق الاستدامة المالية الاقتصادية المطلوبة.