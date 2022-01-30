12 قطعة.. لـ«المبادرات الاستثمارية»

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كشفت مصادر لـ «النهار»، عن توجهات حكومية لدراسة تخصيص بعض الأراضي المتميزة تجارياً للاستثمار في مشاريع مدرة للدخل، مؤكدة ان الخطة تهدف لضخ السيولة في المشاريع وتحريك التنمية في مناطق الكويت، لاسيما حديثة البناء، والتي يتم استحداثها وفقا للمخططات الهيكلية.

وأوضحت المصادر، ان الخطة تستهدف تحديد نحو 10 - 12 قطعة استثمارية في مواقع مختلفة وطرحها للقطاع الخاص عن طريق المزاد، مشيرة الى ان انشطة تلك المشاريع سوف تتركز على المراكز الصحية والتعليمية والمجمعات التجارية والمولات ومواقف السيارات وغيرها من الأنشطة التي تهم المواطن.

وأكدت ان طرح تلك المشاريع و قطع الأراضي للاستثمار من قبل القطاع الخاص ستكون اولى الخطوات للحكومة الجديدة لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار في المشاريع التنموية، مضيفة انه يتم حالياً اعداد اماكن الأراضي وتحديدها وفق المناطق السكنية وتوزيعها على مختلف مناطق الكويت.

ولفتت المصادر الى ان التحركات الحكومية تتزامن مع تطوير المناطق الشمالية، التي تضم اراضي المطلاع والصبية والسالمي، موضحة ان طرح تلك المشاريع الاستثمارية سينعكس ايجاباً على تنويع مصادر الدخل وضخ السيولة في مفاصل الاقتصاد.