لبنان: لن نكون منصة لأنشطة تنتهك الدول العربية

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تستضيف الكويت اليوم بمركز جابر الثقافي الاجتماع الوزاري العربي التشاوري لمناقشة العديد من القضايا العربية والاقليمية أهمها الملف اللبناني واستعراض الورقة التي تقدمت بها الكويت بشأنه. وكشفت مصادر لـ«رويترز» أن الرسالة اللبنانية التي ستعرض في الاجتماع ستتجاهل مطلبا رئيسا لدول الخليج لتحسين العلاقات يتمثل بتنفيذ قرار الأمم المتحدة المتعلق بنزع سلاح حزب الله.

واكدت المصادر ان الرسالة اللبنانية ستتضمن «أن لبنان لن يكون منصة انطلاق لأنشطة تنتهك الدول العربية».

ومن المقرر أن يسلم وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بو حبيب، الرسالة رسميا اليوم خلال الاجتماع ردا على مقترحات تتضمن 12 مطلبا لاعادة بناء الثقة مع دول الخليج. وفي تصريحات لوزير الخارجية اللبناني، قال إنه لا يذهب للاجتماع مع دول الخليج، «لتسليم سلاح حزب الله».

وأضاف الوزير «لن أنهي وجود حزب الله. هذا غير وارد عندنا. نحن ذاهبين للحوار».

وعلمت «النهار» ان وزراء الخارجية سيناقشون ملف اليمن والاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية والامارات أخيراً، فضلا عن ملفات أخرى تتعلق بالاوضاع في دول عربية اخرى.

ومن جانب آخر أكد سفير العراق لدى البلاد المنهل الصافي لـ«النهار» ان وزير خارجية بلاده اصيب بفيروس كورونا بعد عودته من بروكسل ولن يشارك في اجتماع الكويت اليوم، مشيرا الى ان وفد العراق للاجتماع سيكون برئاسته.