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السفيرة الفرنسية: الكويت ما زالت على القائمة الخضراء


أكدت السفيرة الفرنسية لدى البلاد كلير لو فليشير، ان الكويت ما زالت على القائمة الخضراء بالنسبة لفرنسا وبإمكان مواطنيها التقديم على طلب التأشيرة قبل 6 أشهر من موعد سفرهم.
وذكرت عبر حسابها الرسمي في «انستغرام» أن بلادها والكويت تتمتعان بعلاقة صداقة ثمينة وثقة طويلة الأمد، وتمتد منذ 60 عاماً، ومعاً سنعمل على تعزيزها لسنوات عديدة مقبلة، مؤكدة أن الكويت شريك مميز لفرنسا ولدى فرنسا والكويت رؤى مشتركة في جميع المجالات، وعلى المستويات كافة.
وأضافت: «أنا وفريقي في السفارة الفرنسية، سنعمل بإصرار على تعزيز وتقوية التعاون المشترك مع دولة الكويت في جميع المجالات التي تشمل العلاقات السياسية والدفاعية والتنمية والاقتصادية والثقافة والفرانكفونية والعلمية والتقنية».


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