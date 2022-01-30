وقف العلاوات للموقوفين عن العمل في «الخاص»

الأولى

أصدر مجلس الوزراء قرارا بوقف منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية حال التوقف عن مزاولة العمل ما لم يكن أي منهم ملتحقا بالخدمة الوطنية العسكرية أو الاحتياطية. من جانب آخر صدر في «الكويت اليوم» مرسوما بتشكيل مجلس الخدمة المدنية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاوقاف ووزير التربية ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير العدل ووزير المالية.

كما نشرت جريدة «الكويت اليوم» الرسمية قرار الهيئة العامة للقوى العاملة السماح بتجديد أو تحويل أذونات عمل الوافدين ممن بلغوا الستين فما فوق من حملة شهادة الثانوية العامة وما دون.

ونص القرار على أنه يسمح لهذه الفئة بتجديد أذون العمل مع استيفاء رسم بقيمة 250 ديناراً، إضافة إلى وثيقة للتأمين غير قابلة للإلغاء من قبل إحدى شركات التأمين المدرجة في البورصة.

واستثنى القرار من الشرطين أزواج وابناء الكويتيات وزوجات الكويتيين و الفلسطينيين من حملة الوثائق.