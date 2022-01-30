الكويت تستضيف اليوم «الوزاري العربي التشاوري»

وطن النهار

وصل الى الكويت وزراء الخارجية العرب لحضور الاجتماع الوزاري العربي التشاوري بمركز جابر الثقافي برئاسة وزير الخارجية وزير الدولة لمجلس الوزراء الشيخ د. احمد الناصر وبحضور الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط حيث سيعقد الوزير الناصر مع ابو الغيط مؤتمرا صحافيا لعرض نتائج الاجتماع.

وسيناقش الاجتماع التشاوري برئاسة الكويت في دروته الـ 156 العديد من القضايا العربية والاقليمية اهمها الملف اللبناني واستعراض الورقة التي تقدمت بها الكويت للبنان حيث كشفت مسودة رسالة رسمية أن «حكومة لبنان ستتجاهل مطلبا رئيسا لدول الخليج لتحسين العلاقات» الدبلوماسية.

ولم تذكر لبنان في رسالتها «أي خطوات لتنفيذ قرار للأمم المتحدة يتعلق بنزع سلاح حزب الله المدعوم من ايران»، وفق ما كشفت مصادر لوكالة رويترز، الجمعة.

واكدت بيروت في رسالتها «أن لبنان لن يكون منصة انطلاق لأنشطة تنتهك الدول العربية»، في اشارة الى مخاوف دول الخليج التي تريد كبح جماح نشاطات حزب الله.

ومن المقرر أن يسلم وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بو حبيب، الرسالة اليوم، في اجتماع وزاري عربي في الكويت، ردا على مقترحات تتضمن 12 مطلبا لاعادة بناء الثقة مع دول الخليج، كان قد قدمها وزير الخارجية الكويتي الأسبوع الماضي، في أول زيارة لمسؤول خليجي رفيع المستوى، منذ خلاف دبلوماسي وقع العام الماضي.

وقال بوحبيب، انه لا يذهب للاجتماع مع دول الخليج، «لتسليم سلاح حزب الله».

وأضاف الوزير «لن أنهي وجود حزب الله. هذا غير وارد عندنا. نحن ذاهبون للحوار».

وكان وزير الخارجية، الشيخ د. أحمد الناصر، قد وجه رسالة خلال زيارته بيروت، أنه لا يجب أن تكون لبنان «منصة عدائية تجاه دول الخليج»، ودعا الى تقييد نشاطات جماعة حزب الله المدعومة من ايران من أجل تحسين العلاقات المتوترة.

وتضمنت رسالة دول الخليج التي سُلمت لبيروت «تحديد اطار زمني لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، ومن بينها قرار 1559 لعام 2004 الداعي الى نزع سلاح الميليشيات غير الحكومية في لبنان».

وأشارت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» أن الرسالة ستقول «ان لبنان يحترم قرارات الأمم المتحدة، وقرارات جامعة الدول العربية لضمان السلم الأهلي، والاستقرار الوطني في لبنان»، وأن الحكومة ملتزمة قولا وفعلا بسياسة النأي بالنفس.

ومن جانب آخر، أكد سفير العراق لدى البلاد المنهل الصافي لـ«النهار» ان وزير خارجية بلده اصيب بفيروس كورونا بعد اجراء مسحته وكانت النتيجة ايجابية بعد عودته من بروكسل ومع الأسف لن يشارك في الاجتماع.

وقال الصافي لـ«النهار»: الوزير كان حريصاً على الحضور والمشاركة وكانت لديه لقاءات ثنائية وثلاثية مع عدد من أخوانه وزراء الخارجية العرب مشيرا الى انه اي السفير المنهل الصافي هو من سيترأس وفد بلاده في الاجتماع.

وعلمت «النهار» ان وزراء الخارجية سيناقشون ملف اليمن والاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية وقصف مدينة ابوظبي أخيراً الامر الذي لاقى استهجان وادانة جميع الدول العربية، فضلا عن ملفات اخرى تتعلق بالاوضاع في دول عربية واخرى بتدخلات اجنبية في الشؤون الداخلية العربية، كما سيكون هناك لقاءات ثنائية لوزراء خارجية عرب سيبحثون خلالها العلاقات الثنائية وملفات اخرى ذات الاهتمام المشترك

