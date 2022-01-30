وزير الخارجية التونسي: الكويت مدرسة السياسة الرصينة

وطن النهار

أعرب وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي عن التقدير والاعتزاز بعلاقات بلاده مع دولة الكويت «الضاربة في التاريخ» مثمنا عاليا الدور الكويتي المحوري في المنطقة والعالم باعتبارها الصوت العربي الحق ومدرسة في السياسة الرصينة ورأب الصدع وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

جاء ذلك في لقاء اجرته «كونا» مع الوزير التونسي بمناسبة زيارته الى الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. احمد الناصر.

وعبر الجرندي عن تقدير بلاده الخاص لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا ولمواقفها المبدئية في خدمة القضايا العربية وأسبقيتها في تقديم النصح والعمل بدأب نحو الحلول السلمية والتوافقية في شتى الأزمات والقضايا العربية والاقليمية والدولية.

ولفت الى ما يربط بين بلاده والكويت من تعاون وثيق في شتى المجالات وحرص قيادتي البلدين الشقيقين وشعبيهما على الارتقاء به الى مستويات اعلى منوها أن هذه العلاقات الثنائية قطعت مراحل كثيرة كلها طيبة.

ترسيخ العلاقات

وأوضح ان التعاون الثنائي بين البلدين كان ومازال قائما والسعي دؤوب لتجديد هذه العلاقات وترسيخها والارتقاء بها الى مراتب اعلى بفضل توجيهات قيادتي البلدين الشقيقين وتحقيق انطلاقة متجددة لها.

وأشار الوزير التونسي في هذا الصدد الى اللقاء الذي جمع سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد والرئيس التونسي قيس سعيد خلال تقديم واجب العزاء بالأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، حيث تم الاعراب بشدة عن الرغبة المشتركة بتعزيز هذه العلاقات المتينة والارتقاء بها الى فضاءات اوسع.

وأضاف ان العلاقات تجسدت في انبل معانيها الأخوية في قرار سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد اقامة جسر جوي مستعجل لامداد تونس بالكثير من المستلزمات الطبية بالأكسجين ومولدات الأوكسجين لمساندتها في مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد - «كوفيد 19».

وأشار الى انه كان لقرار سموه توفير اجهزة عالية الجودة لمساعدة تونس على مكافحة موجة الحرائق التي اجتاحت بعض المناطق الجبلية بالشمال التونسي الأثر الطيب لدى القيادة والشعب التونسيين.

ولفت الى انه بدأ حياته الدبلوماسية في الكويت سفيرا لمدة تسع سنوات قائلا «تتلمذت خلالها في المدرسة الدبلوماسية الكويتية التي ارسى قواعدها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد ورأينا كيف انه لم يكن يدافع فقط عن الكويت بل عن القضايا العربية كلها بكل صدق وكان مدرسة دبلوماسية كبرى وكل الدبلوماسيين يعتبرونه من القامات الدبلوماسية العربية والدولية».

وأضاف ان سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد ينهج نفس المنهج السياسي والسياسة التوافقية والرصانة وقول الحق وتقريب وجهات النظر ورأب الصدع حيال ما قد يطرأ على العلاقات العربية - العربية وكذلك حمل صوت الحق والصدق في مختلف القضايا المطروحة عربيا ومختلف القضايا في العالم.

وحول اهم الملفات ذات الاهتمام المشترك اشار الجرندي الى التنسيق الدائم والتشاور المستمر بينه وبين الشيخ الدكتور احمد الناصر في كل المسائل الثنائية والاقليمية والعربية والدولية قائلا «ولدينا من الثقة بيننا ما يجعلنا نتعامل بكل شفافية وأريحية ونتشاور باستمرار وخطوطنا مفتوحة دائما ازاء كل القضايا».

مشاورات دقيقة

وحول عضوية الكويت وتونس غير الدائمة في مجلس الأمن لفت الجرندي الى ان هذه التجربة تجلت تماما في اجمل صورة عندما سلمت الكويت تونس مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن «اذ كانت هناك الكثير من المشاورات حتى قبل اربعة اشهر من تسلمنا المقعد وقمنا بمشاورات دقيقة ومستمرة حول النقاط المطروحة على جدول اعمال المجلس وكانت المواقف متطابقة بيننا وحتى بالنسبة لجدول اعمال الأمم المتحدة ككل».

وأضاف ان التنسيق الكويتي التونسي كان محكما جدا «وتسلمنا المشعل من الكويت ولمسنا التقدير الذي تحظى به الكويت لدى بقية اعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين وكذلك المواقف التي عبرت عنها دولة الكويت والوفد الكويتي في مجلس الأمن بنيويورك مما سهل لنا مهمتنا وواصلنا السير على نفس المنهج الكويتي».

وعن ابرز الملفات محل التنسيق الكويتي التونسي في مجلس الأمن افاد الجرندي بأنه تصدرتها القضية الفلسطينية «حيث موقفنا متطابق مع الموقف الكويتي في انها القضية الجوهرية ويجب ان تحظى باهتمام مجلس الأمن وعملنا على عدم اخراجها من جدول اعمال مجلس الأمن وسط محاولات لابعادها عن جدول اعماله الى مسارات اخرى».

وتابع ان موقف الكويت كان مشرفا جدا في هذا المسعى و«ثبتت هذه القضية وأرست هذه القاعدة بشأن القضية الفلسطينية بحيث يتم بحثها شهريا في مجلس الأمن ونحن واصلنا على هذا المنوال حتى نبقيها في ذهنية المجتمع الدولي ونثبت المرجعيات الأممية لهذه القضية وعدم التفريط بها».

وتناول الوزير الجرندي ايضا مجالات التنسيق الكويتي التونسي وأبرزها قضايا الأمن والسلم الدوليين وقضايا المرأة والطفولة وحل الأزمات ووقف الحروب موضحا «وكانت مواقفنا متطابقة ونتقاسم نفس المبادئ ازاء صون الأمن والسلم الدوليين وكنا تقريبا بمثابة وفد واحد في المجلس لمدة اربع سنوات».

وذكر انه «بعد الكويت وتونس سلمنا المشعل لدولة الامارات العربية المتحدة التي نحن على يقين بأنها ستقوم بنفس الموقف والواجب والمبادئ حتى نبقي على صوت العالم العربي في هذه الهيئة الدولية المهمة (مجلس الأمن الدولي) والدفاع عن قضايانا الدولية والمحافظة على الأمن والسلم الدوليين».

عمل دؤوب

وكانت الكويت قد سلمت تونس مقعدها غير الدائم بمجلس الأمن في يناير 2020 بعد عامين من العمل الدؤوب امضتهما في اروقة المجلس وسط تحديات كثيرة شاركت خلالهما في تخاذ القرارات خاصة في القضايا التي تهم المنطقة العربية والحفاظ على السلم والأمن الدولي.

وعن الدور الذي تلعبه الكويت في تقريب وجهات النظر اعرب الجرندي عن التقدير للجهود التي بذلتها ولاتزال تبذلها الكويت في «تعزيز التضامن العربي ومنها دورها المشهود في لم الشمل الخليجي وآخرها دورها في معالجة القضية اللبنانية حيث اخذت الكويت بزمام الأمور وهي جديرة بذلك لأنها صوت الرصانة والتعقل والمعهود الذي يوفق بين مختلف الآراء وصولا الى الخواتيم الطيبة للأزمات وهذا ليس بغريب على الكويت».

وأضاف «استبشرنا خيرا حين رأينا التحرك الكويتي لرأب الصدع الخليجي حيث عبرت الكويت بهذه الأزمة بكل سلام وكان دورها حاضرا وفعالا ومضنيا وبذلت جهودا ومشاورات كبيرة حتى حققت اهدافها وعادت العلاقات الخليجية - الخليجية الى وشائجها الأخوية المعهودة وبالنسبة كذلك للبنان نحن على ثقة بالمنهج والمسعى الكويتي حتى معالجة هذا الأمر».

وعن الاجتماع التشاوري في الكويت افاد بأنه جاء بمبادرة من الكويت اذ يترأس المجلس الوزاري العربي الشيخ الدكتور احمد الناصر وما يميزه ان كل القضايا العربية ومستجدات الوضع في العالم العربي ستكون مطروحة فيه وسط حوار صريح وشفاف ما سيكون له الوقع الحسن والايجابي وسيتناول ابرز القضايا العربية مثل القضية الفلسطينية والوضع في سورية وليبيا والأمن القومي العربي والعلاقات العربية مع افريقيا واسيا والعالم ككل.

وأشار بهذا الشأن الى «أهمية اللقاء التشاوري على طريق تعزيز التضامن العربي خصوصا ان هناك قمة عربية مرتقبة في الجزائر بهدف التوافق حول مجمل القضايا والتوصل الى الحلول التوافقية ازاء قضايانا وغيرها في محيطنا المباشر وغير المباشر» لافتا الى اهمية القمة المرتقبة في السعودية بين العالمين العربي والافريقي لتمتين العلاقات بين هذين الفضاءين المهمين.

وأعرب الوزير الجرندي عن التقدير لما تحظى به الجالية التونسية في دولة الكويت من رعاية كاملة وفي شتى ميادين العمل التي يعملون بها وسط تطلع كبير لزيادة تبادل الخبرات بين البلدين خصوصا في مجالات التعليم والصحة والتمريض ومختلف مجالات التعاون.

