الراجحي: يتعذر على الحكومة حضور جلسة «الوضع الصحي»

وطن النهار

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي أن الحكومة ممثلة في وزارة الصحة ليس لديها مانع في عقد جلسة خاصة أو تخصيص وقت في جلسة عادية للمناقشة والرد على كل تساؤلات ومقترحات أعضاء مجلس الأمة الواردة في طلب عقد جلسة خاصة بشأن الوضع الصحي الناتج من جائحة كورونا والإجراءات الخاصة بالاشتراطات الصحية والمقرره اليوم الاحد مضيفا ان الحكومة طلبت من رئيس مجلس الأمة التنسيق مع النواب مقدمي الطلب لتأجيل موعد الجلسة بضعة أيام حتى تكون الوزارة جاهزة للرد «إلا انه تم ابلاغنا برفض تغيير الموعد لذا يتعذر على الحكومة حضور الجلسة».

وأوضح الوزير الراجحي في تصريح لـ (كونا) امس انه نظرا لضيق الوقت ولانشغال أجهزة وزارة الصحة وفرق (كورونا) الفنية والادارية في مواجهة الجائحة بعد ارتفاع مؤشر الوباء في الأيام الأخيرة وارتفاع نسبة اشغال المستشفيات والعناية المركزة فقد طلبت الحكومة من رئيس مجلس الأمة التنسيق مع النواب مقدمي الطلب في تأجيل موعد الجلسة بضعة أيام حتى تكون الوزارة مع الأطقم الطبية المعنية جاهزة للرد والتوضيح النواب «إلا انه تم ابلاغنا برفض تغيير الموعد لذا يتعذر على الحكومة حضور الجلسة».

وأكد أن الحكومة منفتحة لسماع كل ملاحظات ورؤى ومقترحات الأعضاء بما يعزز الحفاظ على الصحة العامة للمجتمع والرد على جميع التساؤلات الواردة في طلب النواب وما قد يطرح خلال الجلسة من تساؤلات وتوصيات في أي وقت يتم الاتفاق عليه لاحقا.

وكان من المقرر أن يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة بناء على طلب نيابي لمناقشة الإجراءات الحكومية الخاصة بالاشتراطات الصحية وقيود السفر بشأن وباء «كورونا».

ويشمل الطلب مناقشة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء وتوصيات اللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا» ووزارة الصحة بشأن عدد من الموضوعات منها (التحول العالمي نحو التعايش مع وباء كورونا باعتباره وباء مستوطنا ومستمرا).

وتتضمن موضوعات المناقشة الواردة في الطلب المتعلقة بالقرارات والتوصيات الحكومية أيضا (القيود المفروضة على الممتنعين عن تلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا) و(القيود المفروضة على المسافرين من المحصنين أو غير المحصنين).

ومن الموضوعات المدرجة في الطلب حسب رأي مقدميه مناقشة (استمرار اجبارية الحصول على جرعات اللقاح ومنها التعزيزية حتى أصبحت سلسلة غير منتهية من التطعيمات الدورية ضد فيروس كورونا) و(الخطة الزمنية الموضوعة للتعامل مع الاشتراطات الصحية ومدى كفاءتها في مواجهة الوباء).

وأدرج ضمن موضوعات المناقشة ايضا (الدراسات والأبحاث الخاصة بضرورة تلقي اللقاح لجميع الفئات ومنها الفئة العمرية من 5 سنوات إلى 12 سنة) و(معيار تحديد الأسعار الخاصة بفحص كورونا منذ ظهور الجائحة حتى اليوم).

