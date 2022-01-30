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في ضاحية «N10» مدينة المطلاع

«السكنية»: 73 % نسبة إنجاز المباني العامة


تواصل المؤسسه العامة للرعايه السكنية تنفيذ الاعمال في مختلف مشاريعها الاسكانية سواء للبنى التحتية او المباني العامة والتي تعتبر اهم شريان في المشاريع الاسكانية.
وتنفذ السكنية اعمال مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالضاحية (N10) في مشروع مدينة المطلاع السكني ، ويشمل إنشاء (روضة أطفال، مدرسة ابتدائية بنين، مدرسة ابتدائية بنات، مدرسة متوسطة بنين، مدرسة متوسطة بنات، مدرسة ثانوية بنات،4 مساجد محلية وسكن إمام ومؤذن، و4 مجموعات محال، ومركز صحي تخصصي. وهذا العقد بقيمة 31 مليون و792 الف دينار وقد وصلت نسبة الانجاز فيه الى اكثر من 73% الا ان هناك تأخيراً في موعد التسليم التعاقدي والذي كان مقررا ان يتم في بداية اكتوبر من العام الماضي 2021.


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