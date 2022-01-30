«التقدم العلمي» تدعم مبادرة للحدّ من الازدحامات المرورية

وطن النهار

aتوقيع عقد مع احدى الشركات المحلية لتمويل مشروع نموذجي لمبادرة (كويت كوميوت) لتشجيع استخدام وسائل النقل العام والحد من الازدحامات المرورية وتقليل الانبعاثات الضارة. وقالت المؤسسة في بيان صحافي ان دعمها لمشروع المبادرة المتمثل في تصميم وبناء أربعة مواقف مستدامة للحافلات بمحافظة العاصمة يأتي تشجيعا للقدرات الوطنية من الطاقات الكويتية المتميزة فضلا عن العمل على بناء كوادر تمتلك المعرفة العلمية للتعامل مع التحديات المختلفة وتقديم حلول تكنولوجية من أجل كويت مستدامة. وأكد نائب المدير العام للبرامج الاستراتيجية في المؤسسة بالوكالة مدير إدارة البحوث الدكتور محمد الرمضان في تصريح نقله البيان حرص الإدارة على الارتقاء بالبحث العلمي في الكويت من خلال تمويل الأبحاث الأساسية والتطبيقية والمساهمة في إيجاد حلول مناسبة لأههم التحديات التي تواجهها دولة الكويت. وذكر أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن وضع تصميم لأربعة مواقف نموذجية ومستدامة للحافلات في منطقة العاصمة مشيرا إلى التنسيق مع محافظة العاصمة لتسهيل التعاون مع الجهات ذات العلاقة. من جهتها قالت مديرة برنامج البحوث الرائدة في المؤسسة دينا النقيب في تصريح آخر إن دعم مبادرة (كويت كوميوت) يعد مثالا إيجابيا للعمل المشترك بين عدد من القطاعات بهدف تحسين خدمة عامة تسهم في تطوير المجتمع وتحسن من جودة الحياة المدنية.

وأشارت إلى إمكانية التوسع في هذا المشروع النموذجي بعد نجاح المرحلة الأولى منه ليشمل مدينة الكويت وضواحيها ومن ثم جميع مناطق الكويت.

من ناحيته أشاد المدير العام للشركة وصاحب مبادرة (كويت كوميوت) جاسم العوضي بالدعم الذي قدمته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لمبادرته الوطنية لافتا إلى أهمية هذا الدعم في احتضان الكوادر الوطنية وإطلاق طاقاتها الإبداعية وتشجيع أفكارها الخلاقة ونقلها من الحيز النظري إلى التطبيق العملي الميداني.

