«المعلمين»: إصلاح المنظومة التعليمية لا يتم بإصدار البيانات

وطن النهار

كشف رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي النقاب عن أسباب عدم مشاركة الجمعية في البيان الصادر عن بعض مؤسسات المجتمع المدني بخصوص نتائج اختبارات ميزة الوطنية، مشيرا إلى أن الجمعية ملتزمة بتقديم المقترحات الخاصة باصلاح المنظومة التعليمية وفق الطرق المهنية والعلمية التي من شأنها المساعدة في علاج الخلل، وإن قضايا التعليم بشكل عام وقضية المناهج بشكل خاص، لا يمكن معالجتها ببيان دون تقديم التوصيات العلمية والمهنية من قبل المختصين والباحثين في مجال التعليم، وإنها لم تدع إلى اجتماع أو حوار موسع مع الجهات المختصة للتباحث حول نتائج هذه الاختبارات وللخروج ببيان وتوصيات متكاملة ومدروسة.

وأضاف أن نتائج اختبارات ميزة، كانت معروفة ومتوقعة لأسباب وظروف كثيرة أبرزها انقطاع التعليم الحضوري لمدة عامين متتاليين تقريبا مما كان له تأثيره السلبي الكبير والمباشر على المستوى التحصيلي للطلبة، ناهيك عن أن وقت الاختبارات كان متزامنا مع الاختبارات المسحية الخاصة بالفاقد التعليمي واختبارات نهاية الفترة الدراسية الأولى، في الوقت الذي تمت المطالبة بتكليف المركز الوطني لتطوير التعليم بعلاج هذه المشكلة علما بأن قدرات المركز التنفيذية ضعيفة وإن المركز غير قادر على تفعيل دوره بالشكل الصحيح والإيجابي بما يحقق أهدافه.

وذكر الهولي إلى أن الجمعية سبق لها وناقشت هذا الموضوع من خلال مبادرتها مبادرة (التعليم بعد جائحة كورونا) مع رئيس مجلس الوزراء وطالبت بضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للتعليم من خلال نقل تبعيته الى رئيس مجلس الوزراء وبوجود كادر مختص وأدوات قياس دولية خاصة بالمركز الوطني لتطوير التعليم.

من جانب آخر، وخلال مشاركته في الأمسية التي نظمها برنامج الكويت للمسؤولية المجتمعية التابع للشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية تحت عنوان (تعلم لتصبح أن تكون ما تريد) أشار الهولي إلى أن لجمعية المعلمين دورها ومشاركاتها وفي إطار المسؤولية الاجتماعية والتوافق مع مبدأ الشراكات خاصة في ظل المرحلة الحالية الاستثنائية مع جائحة كورونا، وقد ابتدأت ذلك بتقديم مبادرة (التعليم بعد جائحة كورونا) ثم إقامة الملتقى الافتراضي (التعليم اولوية وطنية ومسؤولية اجتماعية) مرورا بالملتقى الإقليمي التربوي (المسؤولية المجتمعية في التعليم).

