الهاجري: نتائج «ميزة» دقت ناقوس الخطر

وطن النهار

دعت الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الى النأي بالتعليم عن المحاصصة والمواءمات السياسية.

وقال أمين الصندوق عذبي الهاجري «ان نتائج دراسة «ميزة» التجريبية التي طُبِّقت على 267 مدرسة بالتعليم العام والخاص من قبل وزارة التربية، أشارت إلى وجود الكثير من السلبات ودقت ناقوس الخطر حول تدهور مستوى التعليم بشكل مخيب للآمال في اللغة والرياضيات والعلوم، وهذه مسؤولية قياديي وزارة التربية، وهي أيضاً مسؤولية مجتمعية يجب على الجميع تداركها، والاسراع في وضع الخطط التطويرية لعلاجها والارتقاء بمخرجات العملية التعليمية».

ودعا إلى سرعة حسم التعيينات المطلوبة في المناصب القيادية والاشرافية في القطاعات التابعة له، سواء المناصب الشاغرة أو تلك التي يتم شغلها بالإنابة أو التكليف. وطالب الهاجري وزير التربية بالإسراع في تسكين المناصب القيادية والإشرافية، في الجهات التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، مشيراً إلى ان بقاء مناصب مهمة دون حسم ليس في صالح استقرار التعليم بنوعيه العام والعالي ، ومنها مناصب مدير عام جامعة الكويت، ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ونواب مدير عام التطبيقي، مشددا على ضرورة اختيار الأكفاء للمناصب الشاغرة، وعدم إخضاع تلك المناصب للمحاصصة السياسية.

