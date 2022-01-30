الأجنحة والعناية المركزة تسجلان أرقاماً قياسية

وطن النهار

عقدَ وزير الصحة د. خالد السعيد، صباح امس، اجتماعا مع فريق «كوفيد-19» المركزي لوزارة الصحة، بحضور وكيل الوزارة د. مصطفى رضا، في اطار متابعة تقييم مؤشرات الوضع الوبائي في دولة الكويت.

وناقش الوزير الاستعدادات وجاهزية المستشفيات، تحسبا لارتفاع نسبة الاشغال بالأجنحة والعناية المركزة، وذلك بعد وصول أعداد الاصابات الى أرقام قياسية غير مسبوقة، وذلك بالتزامن مع بعض الارتفاع الذي شهدته نسبة الاشغال في الأجنحة ووحدات العناية المركزة، وملاحظه ارتفاع نسب الاشغال وارتفاع أعداد الوفيات المقلق في بعض دول المنطقة.

وقال الوزير السعيد ان الاجتماع يأتي في اطار المتابعة الدورية الحثيثة لتطورات الوضع الوبائي، ومتابعة جهوزية واستعدادات المرافق الصحية، مثمنا سائر الجهود والكفاءات المخلصة والعاملة في المنظومة الصحية، والتي تضع نصب أعينها أمن البلاد الصحي، وصحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

