مركز صبحان للفحص السريع يستقبل 36 ألف مراجع شهرياً

وطن النهار

أكدت رئيس مركز صبحان للفحص السريع فجر بوراشد أن الموقع لا يزال يعمل في استقبال المراجعين في الفترة ما بين الساعة الخامسة والنصف مساء إلى العاشرة والنصف.

وأضافت أن أخذ موعد المراجعة يتم عبر موقع وزارة الصحة، الذي يعمل يوميا من الساعة العاشرة صباحا، مشيرة إلى أن هناك عدة فئات تراجع الموقع أولها وأكثرها عددا هي فئة المخالطين، أما ثانيها فهي فئة القادمين من السفر مع القرارات الجديدة لمجلس الوزراء والتي تقضي بعمل الفحص فور وصول المسافر إلى البلاد لعمل مسحة لرفع الحجر إذا كان لديهم موعد، أما الفئة الثالثة فهي الطلبة ونحن نستقبلهم في مركز صبحان كذلك.

وقالت بوراشد إن وزارة الصحة وفرت 12 مركزا في المناطق الصحية بواقع مركزين في كل منطقة صحية لاستقبال الطلبة بالإضافة إلى صبحان.

ونوهت إلى أنه اسبوعيا يستقبل مركز صبحان ما بين 9 إلى 10 آلاف مراجع، وشهريا من 35 إلى 36 ألفاً تقريبا.

وذكرت أن العاملين في مركز صبحان يتواجدون يوميا قبل بدء عمل المركز لتحضيره لاستقبال المراجعين، وبعد الإغلاق نكون كذلك متواجدين لتعقيم الموقع. وأشارت إلى أنه بالنسبة للمراجعين نلزمهم بارتداء الكمام، أما بالنسبة للموظفين فنحرص على لبسهم «البي بي إيه» كاملا مع تغيير «القلفز» مع كل مراجع، وكذلك التعقيم الكامل.

ونوهت إلى أن المركز يشهد إقبالا كبيرا من المراجعين يوميا وهناك استثناءات لحالات معينة ومنها المعاقون.

