الصالح: «كان» تواصل جهودها للتوعية بمرض السرطان

وطن النهار

كشف رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» د. خالد الصالح عن رفع نسبة الوعي بمرض السرطان في الكويت بين مختلف الفئات.

وأكد أن الحملة نجحت في نشر الوعي حول مختلف أنواع السرطان، عبر استراتيجية مدروسة، حتى أصبحت «كان» من أبرز الجهات التوعوية على المستويين المحلي والاقليمي، وبات دورها واضحا في نشر التوعية الصحية.

وقد نجحت بالتعاون مع رابطة الاطباء العرب لمكافحة السرطان والاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان في ايجاد اسبوع عربي للتوعية بالسرطان يوازي الاسبوع الخليجي وشارك فيه كل من دول مجلس التعاون ومصر والاردن وليبيا والمغرب وسوريا والسودان وموريتانيا ولبنان.

وقال في تصريح صحافي: ان الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» تعتز وتفخر بالشراكة المجتمعية مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني خليجيا وعربيا.

وأشار إلى أن دور الحملة لا يقتصر على توعية الجمهور، وإنما امتد إلى تدريب الأطباء وطالبات المرحلة الثانوية، على تقصي الأمراض السرطانية والكشف المبكر عنها، ومن خلال استخدام أحدث الوسائل التي تساعد على إيصال رسالة الحملة.

وذكر الصالح أن الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» حققت أهدافها والمتمثلة في توعية الجمهور من أجل تخفيض معدلات وقوع السرطان، وتحسين نسبة الشفاء من الإصابة بالسرطان عن طريق الكشف المبكر، وتصحيح المفاهيم الخطأ حول أمراض السرطان.

من جانبها، أكدت عضو اللجنة التنفيذية بحملة «كان» ومسؤول شهر التوعية بسرطان الغدة الدرقية د. ايمان الشمري أن الحملة تواصل توعية المجتمع والمتخصصين حول سرطان الغدة الدرقية.

