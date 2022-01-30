«البلدي» يناقش الإعلانات والمظلات والمواقف

وطن النهار

يبحث المجلس البلدي اليوم 4 لوئح مهمة مازالت معلقة لم يبت فيها حتى الآن بشكل نهائي هي لائحة الإعلانات وتعديل لائحة مظلات ومواقف السيارات وضوابط تسمية المدن والضواحي والمناطق ولائحة النظافة العامة ونقل النفايات.

وسيستمع أعضاء المجلس البلدي في الجلسة إلى الردود التي أعدها الجهاز الفني في البلدية كإجابات على أسئلتهم الموجهة.

ومن الأسئلة المهمة سؤال العضو مشعل الحمضان عن عدد مخالفات السكن الخاص في جميع المحافظات خلال الفترة من فبراير 2019 حتى نهاية ديسمبر 2020، وسؤال العضو المهندس عبدالسلام الرندي المتعلق بشأن آلية العمل في صالونات التجميل والمعاهد الصحية، وما الإجراءات القانونية اللازمة حيال ورود بلاغات عن نوادٍ مخالفة.

وسينظر المجلس في جلسته اقتراح العضو حمدي نصار بشأن تخصيص منطقة سكنية جديدة في المنطقة الجنوبية بحيث تمتد المنطقة المقترحة من بعد اسطبلات الأحمدي وصولاً إلى معسكرات الحرس الوطني في محافظة الأحمدي، و طلب الجمعية الجغرافية الكويتية للانضمام تطوعياً كجهة استشارية للجان المجلس البلدي، والكتاب المقدم بشأن الأنشطة البشرية الخطأ التي تؤدي إلى خلل وتدهور شديد في البيئة البرية.

وكانت بلدية الكويت اعلنت عن غلق معرض مقام في حديقة العديلية، وقالت «البلدية» في بيان لها أن قسم إزالة المخالفات في بلدية العاصمة قام بالكشف على المعرض المقام في حديقة العديلية حيث تبين أن المعرض مخالف للشروط والضوابط التي قد صدر الترخيص بناءً عليها.

وأوضحت «البلدية» بأن منظم المعرض قد زاد في المساحة المسموحة في الرخصة وقام باستخدام مكبرات الصوت وعمل مسرح وحفلة إضافة إلى عدم الالتزام بالضوابط والشروط الصحية وغيرها من المخالفات.

وأكدت «البلدية» بأنه تم تحرير محضر مخالفة وغلق المعرض وإلغاء رخصته الصادرة وتم إخلاء الموقع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ونوهت «البلدية» بضرورة الالتزام بكل الشروط والضوابط التي يصدر وفقها الترخيص وعدم القيام بالممارسات الخطأ حتى لا يعاقب المخالف للاجراءات القانونية بالغلق وإحالة المحضر للقضاء ووقف ملف المخالف.

