استياء اقتصادي من خفض التصنيف.. يرهق بيئة الأعمال

مال وأعمال

كشفت مصادر موثوقة لـ «النهار»، عن توجيهات حكومية عليا لإنفاذ قانون الدين العام عبر تأمين التوافق السياسي اللازم له، باعتباره ركيزة رئيسة لتحسين وضع الكويت الائتماني بعد تراجعات متتالية مني بها الاقتصاد والتي تنعكس سلباً على كلفة الاقتراض للدولة.

ولفتت الى أن هذا التوجه يأتي في إطار الضغوط الكبيرة التي واجهتها الحكومة بسبب الاستياء الاقتصادي من خفض التصنيف وتأثيره سلباً على بيئة الأعمال.

وأوضحت أن توصيات عاجلة رفعت إلى مجلس الوزراء لتدارك الأمر، على رأسها رفع الضمان الحكومي على أموال المودعين لرفع تنافسية البنوك المحلية في مواجهة تداعيات تراجع التصنيف.

وأشارت إلى أن من بين التوصيات : ضرورة وضع سقف للاقتراض يتيح القدرة للدولة سداد ما عليها من أصل وفوائد الدين، خاصة وأن هذا الدين سيكون فرض عين على الاقتصاد تأديته وهو ما سيؤثر على وضع حقوق الأجيال القادمة، بالإضافة إلى وضع خطة تفصيلية لكيفية إنفاق تلك الأموال وأن يكون الإنفاق وفق نهج إنتاجي بعيداً عن التوجهات الاستهلاكية وتلبية المطالب الشعبوية التي تكبل ميزانية الدولة والمال العام بمليارات لا تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.

وشددت المصادر على أهمية تبني الحكومة إصلاحات اقتصادية جادة تعزز تواجد القطاع الخاص في بيئة الأعمال من خلال برنامج التخصيص العام والذي بدونه لن تتحقق الاستدامة المالية الاقتصادية المطلوبة والذي بدوره سيؤدي إلى تهيئة فرص استثمارية حقيقية أمام المستثمرين المحليين والأجانب وتهيئة الأجواء المناسبة لتعزيز الأداء الاقتصادي.

