12 مشروعاً استثمارياً للقطاع الخاص.. على أراضٍ حكومية

مال وأعمال

كشفت مصادر ذات صلة لـ «النهار»، عن توجهات حكومية لدراسة تخصيص بعض الأراضي المتميزة تجارياً في بعض مناطق الكويت للاستثمار في مشاريع استثمارية متميزة ومدرة للدخل، مؤكدة أن الخطة تهدف لضخ السيولة في المشاريع المختلفة وتحريك مشاريع التنمية في مناطق الكويت المختلفة، ولاسيما المناطق الحديثة البناء وأيضا التي يتم استحداثها وفقا للمخططات الهيكلية للحكومة.

وأوضحت المصادر، أن الخطة تستهدف تحديد نحو 12-10 قطعة استثمارية في مواقع مختلفة وبيعها للقطاع الخاص عن طريق المزاد العلني لتنفيذ مشاريع استثمارية،مشيرة الى ان أنشطة تلك المشاريع سوف تتركز على المراكز الصحية والتعليمية والمجمعات التجارية والمولات ومواقف السيارات وغيرها من الأنشطة التي تهم المواطن والمقيم بالدرجة الاولى.

وأكدت المصادر أن طرح تلك المشاريع وقطع الأراضي للاستثمار من قبل القطاع الخاص ستكون من اولى الخطوات للحكومة الجديدة لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار في المشاريع التنموية،مضيفة أنه يتم حالياً اعداد أماكن الأراضي وتحديدها وفق المناطق السكنية وتوزيعها على مختلف مناطق الكويت.

ولفتت المصادر إلى أن التحرُّكات الحكومية لطرح تلك الأراضي للاستثمار من قبل القطاع الخاص يتزامن مع تطوير الحكومة للمناطق الشمالية، التي تضم أراضي المطلاع والصبية والسالمي،موضحة ان طرح تلك المشاريع الاستثمارية في المناطق الاسكانية الضخمة، سينعكس إيجاباً على تنويع مصادر الدخل وضخ السيولة في مفاصل الاقتصاد عن طريق تنويع المشاريع من اسكانية واستثمارية وتطوير عقاري.

وأفادت أن تحديد المناطق الخاصة بالاستثمارات التجارية، والتعليمية والصحية ومراكز التسوق، تحظى باهتمام خاص من قبل الحكومة من جانب، وكذلك من قبل المستثمرين وشركات القطاع الخاص للاستثمار فيها، كون الخاص الجهة المنفذة لتلك المشاريع، موضحة أن تلك الخطوات من الجهات الحكومية ستحفز القطاع الخاص والمستأجرين على التوجه للاستثمار، إضافة إلى توزيع مرافق خدمية وحكومية وتجارية تلبي احتياجات سكانها في المستقبل.

