القطار الخليجي يقسم مزارع العبدلي

مال وأعمال

أكدت المصادر أن خطط الحكومة لانشاء خطوط القطار الخليجي الذي سيمر عبر الكويت وفقا لاتفاقية مجلس التعاون الخليجي سوف تعمل على تقسيم أو فصل بعض القسائم الزراعية في منطقة العبدلي.

وأوضحت المصادر أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ستعمل على اجراء تعديلات في ملكيات بعض القسائم الزراعية للضرورة القصوى او من خلال بند المنفعة العامة للدول، مشيرة الى ان الهيئة ستعمل على تعديل على مساحات بعض قسائم العبدلي التي تقع في الخريطة المبدئية لمرور قطار الخليج، حيث فوجئ بعض ملاك القسائم الزراعية والمزارع في منطقة العبدلي بقرارات عاجلة من الهيئة تقضي بتعديل مساحات بعض من تلك المزارع والتي تقع في طريق انشاء مشروع القطار الخليجي.

وذكرت المصادر أن المسار الخليجي لمشروع القطار سيكون من الحدود الكويتية مع المملكة العربية السعودية الى منطقة الشدادية في الكويت، حيث تقدر المسافة بـ 115 كيلومتراً، موضحة أنه «تم تحديد الكلفة الاجمالية للمشروع داخل الأراضي الكويتية بما يقارب نحو 300 مليون دينار وسيتم اسناد تنفيذ المشروع لشركة من شركات القطاع الخاص المختصة في ذلك المجال «بالاضافة الى شركة متخصصة ستقوم بعمليات التشغيل والصيانة للمشروع».

