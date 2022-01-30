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مال وأعمال

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14 تريليون دولار خسائر العالم بسبب «كورونا»


أعلن صندوق النقد الدولي، أن المتحور أوميكرون يخلق عراقيل في طريق الاقتصاد العالمي، الذي سيتباطأ نموه العام الحالي، خصوصا في أكبر قوتين اقتصاديتين الولايات المتحدة الأميركية والصين.
وقالت النائبة الأولى للمدير العام للصندوق غيتا غوبيناث للصحافيين: «يجب أن يضمن التعاون الدولي الجريء والفعال بأن العالم سينجو من قبضة الوباء». ولفتت إلى أن مجموع الخسائر الاقتصادية المتراكمة المتوقعة التي سيتسبب بها الوباء على مدى خمس سنوات سيبلغ حوالى 14 تريليون دولار حتى نهاية العام 2024، مقارنة بتوقعات ما قبل الوباء.


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