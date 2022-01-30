«الشال»: خفض «الدين العام» إلى أقل من 10 مليارات

مال وأعمال

أشار تقرير اقتصادي متخصص الى أنه بالتزامن مع مؤشرات إصلاح أخرى لا بد وأن تأتي تباعاً، يمكن التسامح مع قانون دين عام مقيد بسقف بأقل من نصف المبلغ القديم المقترح والبالغ 20 مليار دينار، ومشروط بتعريف مسبق بمناحي التصرف في حصيلته.

ويمكن التسامح مع سحب منظم من إحتياطي الأجيال القادمة بمثابة إجراء بديل بنفس شروط الدين العام، مع نص قانوني قاطع يمنع المساس بأصل الاحتياطي تحت أي ظرف من الظروف.

وقال التقرير «لن نتردد في دعم أي جهد إصلاحي، فالمخاطر على استقرار الوطن باتت غير محتملة، وقد سبق أن فعلنا ذلك، وخذلنا الواقع، ونأمل في ألا يخذلنا هذه المرة».

وأوضح التقرير الاقتصادي الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات الاقتصادية أن وزارة المالية أعلنت مشروع الموازنة العامة 2022/2023، ملخص المشروع ارتفاع جملة الإيرادات بنحو 72.2%، وانخفاض إجمالي النفقات العامة بنحو 4.8%، وعليه انخفاض العجز المقدر بنحو 74.2%، كلها مقارنة بأرقام موازنة السنة المالية الحالية 2021/2022.

والغوص في التفاصيل المنشورة يجعلنا نخلص إلى أن هناك ثلاثة أمور مشجعة وتستحق الدعم، وهناك خلاصات جاءت تحصيل حاصل لحركة متغيرات خارجة عن قدرتنا على التأثير فيها، ولا بد من أخذها في الاعتبار في أي مشروع إصلاح.

ومن الأمور المشجعة، الأمر الأول خفض تقديرات النفقات العامة بنحو 1.109 مليار دينار، الأمر الثاني ارتفاع تقديرات الإيرادات غير النفطية بنحو 15.3%، والاثنان يمكن اعتبارهما مؤشر صدقية على نوايا الإصلاح المالي والاقتصادي المرتبطان بمبدأ الاستدامة، وهي نوايا معلنة لوزير المالية الجديد وهو الأمر المشجع الثالث.

وخفض تقديرات النفقات العامة، وزيادة تقديرات الإيرادات غير النفطية، هما جهد الإدارة في صناعة الفارق في خفض رقم العجز بين السنتين الماليتين واللتين لأنهما يمثلان قرار إرادتنا في الإصلاح المالي، أو دور السياسة المالية المحلية في خفض رقم العجز بين السنتين بنحو 1.385 مليار دينار كويتي، وبدونها كان يمكن للعجز أن يبلغ نحو 4.5 مليارات دينار كويتي بدلا من 3.1 مليارات دينار .

وبقية الانخفاض في العجز الافتراضي والبالغ نحو 7.6 مليارات دينار، مصدره عاملان، الأول زيادة السعر الافتراضي لبرميل النفط في الموازنة من 45 دولار للموازنة الحالية إلى 65 دولار في مشروع الموازنة القادمة. والثاني هو تقدير ارتفاع حصة الكويت في إنتاج النفط من 2.425 مليون برميل يوميا، إلى 2.730 مليون برميل يوميا، أي ارتفاع بنحو 305 آلاف برميل يوميا، إضافة إلى ارتفاع في إيرادات الغاز بنحو 98 مليون دينار كويتي، ربما لارتفاع أسعاره أيضا.

وأسعار النفط والغاز وحجم إنتاجهما متغيران خارج نطاق قدرة راسمي السياسة المالية المحلية على التحكم، لذلك لا بد من النظر بإيجابية لمؤشرات توحي بالتحرك باتجاه التأثير في متغيرات بقرار إرادي، ولا بد من اعتبار طغيان متغيرات خارج قدرتنا على التأثير أمراً سلبياً يحتم استمرار القرارات الإصلاحية.

