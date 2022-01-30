نقص معلومات كبير في حصر تكاليف «أوميكرون»

مال وأعمال

تشير الأرقام المنشورة على موقع وزارة الصحة الكويتية حتى 23 يناير 2022، إلى أن مجموع الإصابات في الكويت منذ بداية الجائحة في فبراير 2020 وحتى التاريخ المذكور قد بلغت 497,454 إصابة، وكان عدد الإصابات حتى نهاية شهر ديسمبر 2021، نحو 417,135 إصابة، بمعدل 18,136 إصابة في الشهر الواحد، أو بمعدل يومي بنحو 596 إصابة.

وبلغ عدد الإصابات ما بين الأول من يناير 2022 إلى 23 يناير 2022، أي ثلاثة وعشرون يوما، نحو 80,319 إصابة، أي بمعدل يومي بحدود 3,492 إصابة، أو نحو 6 أضعاف المعدل التاريخي، ما يعني سرعة انتشار المتحور «اوميكرون» وخروج احتوائه عن السيطرة، في الكويت ومعظم دول العالم. وفي الواقع، أن هناك احتمالاً كبيراً بأن تكون أرقام إصابات يناير الجاري، أعلى بكثير فمع توافر أدوات «الفحص السريع» في الصيدليات، أصبح كثير من الناس يجرون فحوصاتهم في منازلهم ويتحاشون ملاحقة برنامج «شلونك» ما يعني أنهم لا يحسبون ضمن الإحصاءات الرسمية.

ولفت التقرير إلى أن هناك في الكويت نقص معلومات كبير في حصر التكاليف التي تسبب بها تعطيل الأعمال بسبب الإجراءات الاحترازية للجائحة وتداعياتها المالية والاجتماعية على المتضررين. فالقرار الصحيح يحتاج إلى المواءمة ما بين المنافع والتكاليف، وذلك لن يتحقق سوى بوفرة ودقة الإحصاءات المقارنة، الصحية وغيرها، وبينما تتوفر تلك الإحصاءات المالية والاقتصادية في دول أخرى، لا نعتقد أنها تتوافر في الكويت رغم محاولاتنا في البحث عنها، ما نعرفه تخمينا، هو أن الأضرار الاقتصادية والمالية باتت أعلى. والمؤكد من الإصابات الحديثة أمران، الأمر الأول، هو أن الأعراض باتت أخف بكثير، وأن الضغوط على إشغال أجنحة المستشفيات والأهم غرف العناية المركزة، باتت أقل بكثير، وبعض الأرقام تشير إلى أنها أقل من 20% مقارنة بحالات متحور «دلتا». الأمر الثاني، هو أن ما توفره الإصابة من مناعة قد تتسبب في تحصين المصابين لفترة طويلة من الزمن، أي قد تحقق مناعة مجتمعية عالية. ومع بلوغ نسب التحصين بجرعتين ما يفوق الـ 80%، ومع نحو 700 ألف جرعة ثالثة تعزيزية، نعتقد أن الميزان لم يعد في اتجاه التشدد في الاحترازات الصحية، وإنما في ترجيح مواجهة التداعيات المالية والاقتصادية.

ويبدو أن كثيراً من الدول باتت تتعامل معه كمرض مستوطن مثل أنواع الانفلونزا الأخرى أو الملاريا، وربما يحتاج الأمر لاحقا إلى جرعة تحصين على فترات متباعدة، وقد ألغت بعض الدول الكثير من الإجراءات الاحترازية بعد أن أصبحت تكاليفها الاقتصادية والاجتماعية على حياة البشر، أعلى بكثير. وربما احتاج الأمر إلى التركيز على الجانب التوعوي لقلة من الناس لها موقف معارض لمبدأ التطعيم، وذلك يتحقق بتكليف فريق مختلف يعنى باستعراض أرقام وخطورة الإصابات بالمقارنة ما بين المطعمين وغيرهم.

