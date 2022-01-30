160 مليون عملية مصرفية رقمية أنجزها عملاء «بيتك»

مال وأعمال

قال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة بالتكليف في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، خالد يوسف الشملان، ان «بيتك» حقق نموا بلغت نسبته 25% في عدد العمليات المصرفية الالكترونية التي أنجزها العملاء عبر (KFHonline) على الموقع الإلكتروني وعبر تطبيق الموبايل، ليصل العدد الاجمالي الى نحو 160 مليون عملية مصرفية، وذلك لسنة 2021 مقارنة بالسنة السابقة.

وأوضح الشملان ان الزيادة في حجم استخدام عملاء «بيتك» للحلول الرقمية التي يوفرها، تؤكد كفاءة الخدمات وسهولتها وتلبيتها لاحتياجات وتطلعات العملاء، وكذلك تعكس الريادة في توفير الحلول المصرفية عبر الموبايل والقنوات البديلة لتمكين العملاء من انجاز معاملاتهم على مدار الساعة ومن أي مكان.

وأضاف الشملان ان العمليات المصرفية الالكترونية التي انجزها العملاء جاءت متنوعة وشاملة مثل فتح حسابات مصرفية للعملاء الجدد وطلب التمويل الشخصي باستخدام التوقيع الالكتروني من خلال تطبيق هويتي، والطباعة الفورية لبطاقة السحب الآلي من خلال QR Code وايداع الشيكات والتحويلات المالية المحلية والخارجية، وانشاء ودائع، واضافة مستفيدين، وطلب دفتر شيكات، وفتح حساب الذهب، واجراء عمليات بيع وشراء وتداول الذهب، وانشاء الخطط لاستثمارية، والسحب النقدي عبر البطاقة المدنية او رقم الموبايل او QR Code، وطلب بطاقات الدفع المسبق، بالاضافة الى العديد من الخدمات للبطاقات المصرفية المختلفة، و متابعة الالتزامات التمويلية وعدد الاقساط، والاطلاع على الخطط الاستثمارية، ومتابعة أرصدة الحسابات والودائع، وخدمة KFH Pay وغيرها الكثير من الخدمات المصرفية الالكترونية.

ولفت الى ان «بيتك» أطلق أخيراً خدمة هي الأولى من نوعها في الكويت والتي تتيح لمستخدمي تطبيق الموبايل KFHonline إمكانيّة تحويل الأموال لأي حساب في البنوك المحليّة من خلال رقم الهاتف النقّال.

رضا العملاء

وذكر الشملان أن رضا العملاء هو عنصر أساس للنمو والاستدامة مبينا ان تركيز «بيتك» كان ولايزال منصبا على تعزيز رضا العميل عبر منحه تجربة مصرفية مواكبة لأحدث تطورات تكنولوجيا الخدمات المالية. وفي هذا الصّدد أطلق «بيتك» برنامج CX Hero، للموظفين الذي يعنى ببناء ثقافة قوية تتمحور حول مركزية العملاء وتعزيز الرضا لديهم وتحفيز الموظفين على تخطّي توقعات العملاء. كما اطلق برنامج «مكافآت بيتك» مع استبدال سهل وسريع للنقاط عبر الإنترنت ونقاط بيع الجهات المشاركة.

خدمات رقمية

ويوفر «بيتك» العديد من الخدمات الرقمية المتميزة والسهلة مثل خدمة التحويل الفوري الى «بيتك تركيا» باستخدام شبكة RippleNet، وخدمة «المحافظ الرقمية» عبر أجهزة الهاتف النقال والساعات الذكية التي توفر أحدث أساليب الدفع الرقمية الذكية بأعلى معايير الأمان المتطورة بالتعاون مع Garmin وFitbit وSamsung وغيرها العديد من الخدمات المصرفية الالكترونية.

بالاضافة الى ذلك، يوفر «بيتك» أجهزة الـXTM، وفروع KFH Go الذكية بمختلف محافظات الكويت بما فيها مطار الكويت الدولي. وتتيح فروع KFH Go للعملاء الاستفادة من باقة متنوعة من الخدمات المصرفية التفاعلية، ومنها: طباعة دفتر الشيكات الفوري، والطباعة الفورية للبطاقات المصرفية بدون طلب مسبق، واستلام سبائك الذهب (10 غرامات) وفتح حساب (الذهب، التوفير، الرابح، الخدمة الآلية)، وكذلك بيع وشراء الذهب، وطباعة شهادة آيبان وطلب المعاملات التجارية «المرابحة»، وطلب البطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع، وتحديث البيانات ورقم الهاتف، وتفعيل البطاقات المصرفية، وفتح الودائع والحسابات، وغير ذلك الكثير من الخدمات التمويلية والمصرفية، كما أطلق خدمة هي الأولى من نوعها في الكويت و التي تتيح لعملاء بيتك استخدام الساعات الذكية للحصول خدمات الصراف الألي.

خدمات لأول مرة

أول بنك أطلق «بيتك»، كأول بنك في الكويت، خدمة طلب التمويل الشخصي باستخدام التوقيع الرقمي، التي تتضمن معالجة جميع الأعمال الورقية للمعاملات التمويلية الكترونيا، وتمكّن الخدمة عملاء «بيتك» من التوقيع على أي مستند مطلوب عن بعد «الكترونيا» في أي وقت وأي مكان، ما يعنى اكمال طلب التمويل بكل مراحله بشكل آلي بالكامل، حسب الشروط والاحكام.

خدمة أونلاين

أطلق «بيتك»، كأول بنك في الكويت، الخدمة الرقمية الجديدة والفريدة من نوعها «الأسعار المباشرة للعملات Live FX Pricingوهي خدمة تتيح للعملاء ميزة التسعير المباشر للعملات أثناء عمليات التحويل المحلية أو العالمية، وكذلك عمليات التحويلات بين الحسابات بالعملات الأجنبية، حيث تتميز الخدمة بأنها متوافرة على مدار 24 ساعة طيلة أيام العمل في الأسواق العالمية، وتقدم هوامش ربحية تنافسية. وتتميز الخدمة بالديناميكية في الأسعار، وكفاءة أثناء تنفيذ العملية، وهي متوفرة عبر KFHonline، على الموبايل أو عبر الموقع الالكتروني لـ «بيتك»، وتشمل باقة من العملات وهي: الدولار الأميركي، والدولار الكندي، واليورو، والجنيه الاسترليني، والين الياباني، والليرة التركية.

الساعات الذكية

أطلق «بيتك»، لأول مرة في الكويت خدمة اتاحة استخدام الساعات الذكية والموبايل لانجاز المعاملات المصرفية من خلال أجهزة الصرف الآلي التابعة لفروع «بيتك» والفروع الذكية KFH GO، حيث يمكن للعميل الاستفادة من باقة متنوعة من الخدمات المصرفية من أجهز الصرف الآلي دون بطاقة حيث يتم تنفيذها من خلال المحافظ الرقمية المتاحة: Fitbit Pay، وGarmin Pay، وSamsung Pay، وKFH Wallet.

الطباعة الفورية

أطلق «بيتك»، كأول بنك في الكويت، خدمة الإصدار الفوري لبطاقة الصرف الآلي من غير تقديم طلب مسبق، عبر أكثر من 100 جهاز «ATM» تغطي جميع فروع «بيتك» (رجال- سيدات) إلى جانب عدد من المجمعات التجارية، حيث تعتبر الشبكة الأكبر في البلاد من حيث عدد الأجهزة المتوافرة. وتتيح الخدمة الذاتية لعملاء البنك إمكانية طباعة بطاقة الصرف الآلي في غضون 3 دقائق دون الحاجة لزيارة الفرع ولا حتى التحدث إلى موظفي البنك عبر الخدمة الهاتفية ولا إجراء أي طلب مسبق.

إيداع الشيكات

أطلق للعملاء خدمة إيداع الشيكات عبر الموبايل - الأولى من نوعها في الكويت. ومن خلال هذه الخدمة، يمكن لعملاء «بيتك» إيداع شيكاتهم في حساباتهم الكترونيا بسرعة وسهولة وأمان، من خلال تسجيل الدخول إلى تطبيق kfhonline وإدخال مبلغ الشيك المراد إيداعه، ثم التقاط صورة لكلا جانبي الشيك باستخدام كاميرا هواتفهم الذكية، سيتم بعد ذلك إيداع المبلغ مباشرة في حساباتهم حسب الشروط و الأحكام الخاصة بالخدمة.

حلول تكنولوجية

وكذلك كان «بيتك» سبّاقا في اطلاق خدمات مختلفة مثل: طباعة دفتر الشيكات الفوري، واستلام سبائك الذهب (10 غرامات) وفتح حساب (الذهب، التوفير، الرابح، الخدمة الآلية)، وكذلك بيع وشراء الذهب، وخدمة التحويلات المالية الخارجية الفورية باستخدام شبكة RippleNet الى «بيتك ـ تركيا» خلال دقائق، والسحب النقدي بدون بطاقة عن طريق الموبايل من خلال رمز QR code، وخدمة Skiplino لحجز المواعيد الكترونيا عبر الهواتف الذكية لزيارة الفروع المصرفية، وهو اول بنك في الكويت يطبق تقنية الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية، اضافة الى الكثير من الخدمات التي أكدت ريادة «بيتك» في التحول الرقمي

ومرونته في اتخاذ خطوات استباقية لمواكبة التكنولوجيا وتلبية تطلعات العملاء.

