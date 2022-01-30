النفط إلى 100 دولار.. قريباً

مال وأعمال

توقع رئيس «شيفرون» التنفيذي بلوغ أسعار النفط ما يفوق 100 دولار خلال أشهر، حيث تؤثر المخاطر الجيوسياسية وشح الإمدادات في أسواقه العالمية.

وبيّن الرئيس التنفيذي، مايك ويرث لتلفزيون بلومبرغ أن الطلب على النفط ينمو بأسرع من الإنتاج مع تعافي العالم من أسوأ ما أتى به الوباء. أضاف أنه على عكس السنوات الأخيرة، بدأت السياسات الدولية مثل حشد روسيا العسكري قرب أوكرانيا بإثارة الخوف في الأسواق.

وقال ويرث: «لم تكن مثل هذه الأحداث تؤثر حقاً على أسواق السلع قبل بضعة أعوام، أما اليوم فهي تفعل ذلك... 100 دولار بالتأكيد ضمن نطاق ما قد نشهده في الأشهر القليلة المقبلة».

وارتفع خام برنت 1.7% إلى 90.83 دولاراً للبرميل ال في نيويورك، ميدانياً أعلى مستوياته في سبع سنوات.

وقال ويرث بعد إعلان الشركة أرباح الربع الرابع إن أسعار النفط الجامحة لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأضاف قوله: «نعتقد أن الأسواق ستستعيد توازنها على المدى الطويل، وأن الأسعار ستعتدل».

