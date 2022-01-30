أوروبا تستنجد بأميركا وقطر لمدها بالغاز

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قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» (Wall Street Journal) إن مسؤولين أوروبيين طلبوا مساعدة الولايات المتحدة في تأمين إمدادات بديلة للغاز الروسي، في ظل تفاقم الأزمة مع أوكرانيا والخشية من مواجهة عسكرية بين موسكو وكييف.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين أوروبيين في قطاع الطاقة تدفقوا على مورّدي الغاز في كل من أذربيجان وقطر، لتأمين تلك الإمدادات.

وفي الأثناء، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، تأمين كميات إضافية من الغاز الطبيعي لأوروبا لمواجهة أي عواقب إذا هاجمت روسيا أوكرانيا. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في بيان مشترك، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعملان معا على ضمان إمدادات متواصلة وكافية وموضعية من الغاز الطبيعي لأوروبا؛ انطلاقا من مصادر مختلفة عبر العالم لتفادي صدمات في التموين، بما في ذلك تلك التي قد تتأتى عن اجتياح روسي جديد لأوكرانيا.

بدوره، قال رئيس المجلس الأوروبي إن الثقة بدولة قطر أمر مهم لأمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي ولإمدادات الغاز.

وتشكل أزمة الغاز في أوروبا أحد أهم أوجه الأزمة الأوكرانية، وقد هدد الرئيس الروسي بقطع الغاز عن أوروبا إذا شاركت في الأزمة.

