الذهب عند قاع 6 أسابيع.. والدولار يواصل حصد المكاسب

مال وأعمال

يتجه الذهب لتسجيل أسوأ أسبوع له منذ أواخر نوفمبر الماضي، إذ انخفض إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع الجمعة الماضي مع صعود الدولار، ووسط توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في مارس المقبل. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1785.10 دولارا للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1784.40 دولارا. وزادت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين في وقت سابق هذا الأسبوع حينما أدت التوترات المتزايدة حول أوكرانيا وزيادة التقلبات في الأسواق إلى زيادة الاهتمام بالمعدن الذي يعد ملاذا آمنا. وانخفضت الأسعار بنحو 4% منذ ذلك الحين، بعد أن أعاد مجلس الاحتياطي تأكيد خططه لإنهاء مشترياته من السندات في وقت الجائحة، وأشار إلى رفع أسعار الفائدة في مارس المقبل. فيما كشف أحدث تقرير عن اتجاهات الطلب على الذهب، الصادر عن مجلس الذهب العالمي أن الطلب السنوي (باستثناء الأسواق خارج البورصة) قد استعاد الكثير من الخسائر الناجمة عن كوفيد من عام 2020 ليصل إلى 4021 طنًا للعام بأكمله في 2021.

