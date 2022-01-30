«الكويت الوطني».. إنجازات عابرة للقارات

مال وأعمال

استعرض عضو مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير بمناسبة مرور 80 عاماً على تأسيس القطاع المصرفي الكويتي أهم انجازات «الوطني» خلال هذه الفترة على المستوى المحلي، الإقليمي والعالمي. وبيَّن الساير، أبرز محطات «الوطني» الرئيسة منذ نشأته في العام 1952 كأول بنك وطني في البلاد إلى أن أصبح أحد أهم وأكبر مصارف المنطقة وضمن الأفضل عالمياً، حيث ينفرد حالياً بأوسع شبكة فروع خارجية متواجدة في أربع قارات بأهم عواصم المال والأعمال.

وتحدث باستفاضة خلال اللقاء، سارداً قصة نجاح «الوطني» طيلة السنوات الـ 70 من عمره، لافتاً إلى أن الفضل لما وصل إليه من إنجازات نراها اليوم تعود إلى «الأساس المتين» للبنك منذ بداية تأسيسه من قبل «الآباء المؤسسين» خلال مرحلة الأربعينيات وأوائل الخمسينيات، حيث لم يكن حينها وجود للبنوك في الكويت، باستثناء البنك البريطاني الذي كان المتحكم الوحيد في مصير أعمال التجار وتعاملاتهم المصرفية.

وقال الساير: «تذمر التجار في ذلك الوقت من احتكار البنك الأجنبي، ما جعلهم يتفقون على تأسيس بنك كويتي، وفعلاً ذهب وفد منهم إلى الشيخ عبدالله السالم - رحمه الله - وأوضحوا له أنه من المستحيل أن يبقوا تحت رحمة البنك البريطاني ولابد أن يكون لديهم مصرف كويتي».

وأضاف أن الشيخ عبدالله السالم رحب بالفكرة، لكن المعضلة كانت تتمثل بأحد قوانين الانتداب البريطاني آنذاك التي تمنع فتح أي بنك آخر يمارس نشاطه داخل الكويت إلا بعد موافقتهم، لكن الشيخ عبدالله السالم أصر على المعتمد البريطاني بأن التجار ينوون إنشاء بنك وطني مع تأكيده استحالة حصر كل نشاطات الكويت التجارية والاقتصادية في بنك أجنبي واحد. وهكذا فشلت محاولة المنتدب البريطاني للحيلولة دون إنشاء البنك الوطني، وتم تأسس بنك الكويت الوطني، حيث صدر المرسوم الأميري بذلك في عام 1952.

مستوى مرموق

وأشار الساير إلى أن بداية بنك الكويت الوطني كانت برأسمال 13 مليون روبية (ما يعادل مليون دينار)، ومع مرور الأيام أثبت كفاءته وجدارته مساهماً وراعياً لحركة النهضة في الكويت. وقد وصل حجم أصوله حالياً إلى نحو 100 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين أكثر من 11 مليار دولار، وتم توزيع ما يقارب 6 مليارات دينار ما بين منحة ونقدي منذ تأسيس البنك، مبيناً أن حصته في السوق المحلي تراوحت في حدود 40 في المئة.

استحواذ مجدٍ

وقال الساير إن استحواذ «الوطني» على حصة تبلغ 60 في المئة في بنك بوبيان عزز من استراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والخدمات التي يقدمها للعملاء، مؤكداً التزام البنك المستمر تجاه دعم «بوبيان» وتعزيز موقعه في سوق الصيرفة الإسلامية.

توسعات حول العالم

وعن توسعات «الوطني» في دول المنطقة والعالم، أوضح الساير أنه تم تأسيس فرع له في نيويورك عام 1984، وذلك في إطار استراتيجيته الهادفة إلى تسهيل أعمال الشركات الكويتية التي تتعامل مع البنوك الخارجية، وجذب الشركات الأجنبية العاملة في البلاد، وخدمة عملائه الكويتيين عن طريق توفير ملاذ آمن لودائعهم، سواء تلك المخصصة لتغطية نفقاتهم الشخصية خلال السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية، أو تلك المخصصة للأغراض الاستثمارية.

وفيما يخص التوسع في الدول العربية، أكد الساير أن تواجد البنك ضمن نطاق المنطقة يعتبر الأهم، خصوصاً في مصر بعد أن استطاع «بنك الكويت الوطني - مصر» الوصول إلى شرائح العملاء الأكثر حيوية في المنطقة في ظلّ بيئة مصرفية تنافسية متزايدة. وهذا ما ينطبق أيضاً على السعودية التي تعتبر من الأسواق الرئيسة خارج الكويت، بالإضافة إلى تواجده الإقليمي في لبنان، والأردن، والبحرين ومناطق أخرى، وهو مستمر بالتوسع بتلك الدول إذا ما أتيحت له الفرصة.

وأشار إلى أنه بعد تحول الصين إلى لاعب رئيس على مستوى الاقتصاد العالمي، قام «الوطني» بافتتاح مكتب متكامل في مدينة شنغهاي، بهدف تقديم تسهيلات مصرفية لتلبية احتياجات قاعدة عملائه من المصدرين وشركات المقاولات الصينية المرتبطة بمشاريع وأنشطة تجارية في الكويت والمنطقة.

