جُزر البهاما.. ملتقى سياحة الأثرياء والمشاهير وهواة الصيد

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جزر البهاما واحدة من أكثر الأماكن إثارة للاهتمام في العالم، ومن وجهات السياحة الرائدة على مستوى العالم حيث تضم 700 جزيرة، وآلاف الشواطئ ذات الرمال وردية اللون أو البيضاء، وتقع الأرخبيل في المحيط الأطلسي، في شمال شرق كوبا وجنوب شرق فلوريدا.

وجزر البهاما الواقعه في قارة الكاريبي هي جزر مستقلة الحدود اي لا تجاورها اي دولة وتشتهر البهاما بمنتجعاتها، وكانت الجزر ذات يوم ملاذًا للقراصنة، وأصبحت اليوم ملعباً للأثرياء والمشاهير وهواة الصيد على مستوى عالمي وركوب القوارب والغوص والإبحار، ويتصف مناخ هذة الجزر الرائعة بالاعتدال علي مدار العام في مختلف الفصول، وتحدث بها احيانا بعض الفيضانات الناتجة عن تيارات الدفع المائية في البحر.

وتتشكل القوى السكانية في جزر البهاما من الزنوج منهم من هو تابع لاميركا ومنهم الكنديون وكذلك البريطانيون كما يسكن الجزر اعداد هائلة من المسلمون وتكثر فيها المساجد الدعوية التي يتم نشر الاسلام من خلالها.

تحتضن الجزر الكثير من اماكن الجذب السياحي ومن اشهرها «ناساو» وهي من ابرزالموانئ في بحر الكاريبي للسفن السياحية، ومن اجمل الجزر في هذة المنطقة «جزيرة بردايس» التي تمتاز بالشواطىء النظيفة والجميلة وجوها النظيف والشعب المرجانية الخلابة.

وتشتهر جزر البهاما بشواطئها العذبة والمياه الصافية ولا تقتصر المعالم السياحية على الشواطىء والمناخ الرائع فقط بل تضم الجزر الكثير من المتاحف والمعارض الفنية والحصون التاريخية مثل حصن فورت فينكاستل والذي تم تشيدة بغرض حماية الجزر.

ومن الاشياء المميزة في جزر البهاما المحال والاسواق التجارية – معفية من رسوم الجمارك – علاوة على احتضان الجزر للكثير من المنتجعات السياحية الرائعة.

كما يمكن للزوار عمل رحلات استكشافية في الجزر لاكتشاف الحصون والقلاع القديمة التي تخلفت من وراء الاستعمار والتي تعتبر اليوم من الرموز السياحية المهمة في البهاما.

ومن الاشياء الاكثر تميزاً في الجزر هي السياحة العلاجية والتي يقصدها الزوار من مختلف البقاع للعلاج في المنشات الطبية في الجزر.

وجزر البهاما تعتبر موطناً مهماً لمجموعة متنوعه من الحويانات والنباتات الاستوائية، حيث يمكنك ممارسة رياضة الغوص واكتشاف الحياة البحرية بالجزر والشعاب المرجانية الحيّة، وما تحتضنة من مخلوقات بحرية متنوعه من سلاحف واسماك وقناديل وحيوان الراكون والكثير من المخلوقات الرائعة، اما الحياة البرية فيوجد الكثير من الحيوانات المختلفة التي لا توجد في كثير من البلدان من الخيول البرية، وسرطان البحر، والببغاوات الملونة، وغيرها، كما يوجد بها حديقة لوكابان الوطنية والتي تعتبر محمية طبيعية.

ومن اكثر الاحتفالات الشهيرة في جزر البهاما مهرجان جونكانو والذي يتم مقارنتة بالمهرجانات العالمية والذي يجمع بين الثقافة المحلية والوان الفن المختلفة من موسيقا وازياء وطعام وهو فرصة ذهبية للتعرف على ثقافة البحر الكاريبي المحلية.

من الانشطة التي تمتاز بمذاقها الخاص والتي يمكنك القيام بها في البهاما التسوق وتفقد المحال التجارية والتبضع بالهدايا والاشياء التي تحمل ثقافة البهاما، حيث يمكن شراء الكثير من الهدايا التذكارية من منتجات محلية متنوعة ومن أشهر الاسواق في الجزر سوق سترو.

جسر «غلاس ويندوو»

عند جسر «غلاس ويندوو» تلتقي المياه الزرقاء الداكنة للمحيط الأطلسي بقمَّة «إليوثيرا» حيث ظلال باردة من اللون الأزرق، فيولّد هذا الواقع التباين الجذَّاب، ويربط القوس الحجري، بدوره، شريطين ضيّقين من الأرض في هذه المنطقة، لكن يجب على الزائرين توخِّي الحذر عند زيارة هذه المنطقة؛ وذلك من جرّاء الأمواج العنيفة.

مغارة «ثندربول»

مغارة «ثندربول» التي تقرب من جزيرة «نيو بورفيدنس»، تتمتع بجاذبيَّة خاصة جعلتها موقع تصوير مشاهد فيلمين من سلسلة «جيمس بوند»، وتقع المغارة غربي Staniel Cay في Exumas. لا يُفوّت هذا العنوان السياحي في جزر البهاما، بخاصَّة من الغوَّاصين.

جزيرة «الجوارب» واحدة من جزر البهاما الأقلّ شهرة، ممّا يعني أنّه عند الذهاب في رحلة بحريّة مطلّة على الجزيرة، فإنَّ الطريقة الوحيدة للوصول إليها تتمّ عن طريق القوارب. ولمجرّد الوصول، سيستمتع الزائر بالمناظر الخلابة المطلة على الجُرف، علمًا أنّ الغطس في هذه البقعة مذهل.

«دينز بلو هول «حفرة العميد الازرق هو حوض هائل يقع بالقرب من في خليج غرب مدينة كلارينس بجزر البهاما، ويبلغ عمقه 663 قدمًا، وهو مُسجّل أنَّه ثاني أعمق حوض في العالم، فالأوَّل هو ثقب التنين، جنوب بحر الصين، الذي يبلغ عمقه أكثر من 900 قدم ويتم تنظيم مسابقات في الغطس، لتحديد من يمكنه الغوص إلى أبعد مسافة في الحفرة.

التسوق في «ناسو سترو»

تمنح زيارة السوق السائحين فرصة شراء الهدايا التذكاريّة. منذ عقود، كانت الأسواق التي تبيع منتجات القش جزءًا مهما من تاريخ الكثير من الجزر في منطقة البحر الكاريبي، مثل: جزر البهاما. يستخدم السكان المحليون الموهوبون أيديهم لتجديل وتجويف ونسج القش، وتحويله إلى حقائب وهدايا تذكاريّة.

جزيرة الجنة

تحتوي جزر البهاما على جزيرة تسمى جزيرة الجنة، والتي يطلق عليها هذا اللقب بسبب كونها مكاناً مناسب للتمتع بالأماكن الترفيهية، والمطاعم، والأسواق، والمقاهي، كما أنها هي موطن لاتلانتيس بارادايس آيلاند ريزورت الأشهر على المستوى العالم.

متحف القراصنة

يعتبر متحف القراصنة من الأماكن السياحية المتميزة هناك، ويقع في وسط مدينة «ناسو»، والذي يعرض حياة القراصنة الذين عاشوا في جزر البهاما، وقاموا بتهديد الجزر خلال القرن الثامن عشر.

