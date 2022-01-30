«فناتك» أمم أفريقيا

Sunday النهار

مع وصول بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون إلى أدوارها الإقصائية، وازدياد الحماس والإثارة في الملعب والمدرجات، تظل الجماهير الأفريقية العنصر الأبرز في بطولات القارة السمراء، وتستمر في منح البطولة مذاقاً خاصاً، من خلال التقاليع الغريبة وطرق التشجيع الفريدة المستخدمة في مؤازرة المنتخبات.

وإذا كانت جماهير الكاميرون البلد المضيف الأكثر حضوراً وتميزاً، إلا أن مناصري بقية الفرق لم يدخروا جهدًا في الوقوف خلف فرقهم، كما حال الجمهور المصري الذي حضر بكثافة، والجمهور الجزائري الذي أصيب بخيبة أمل لمغادرة فريقه من الدور الأول، والجمهور المغربي الذي احتفل بتأهل فريقه إلى الدور ربع النهائي في ياوندي وفي الرباط.

وسجل جمهور منتخب جزر القمر حضوره مثلما فعل منتخب بلاده الذي كسب تعاطفاً كبيراً من متابعي الساحرة المستديرة في كل أنحاء العالم، في حين شاهد أطفال غامبيا لاعبي منتخب بلادهم وهم يكتبون التاريخ بعد تأهلهم لدور ربع النهائي في المشاركة الأولى في تاريخهم.

