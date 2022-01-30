أسرار دهراب: «فركش» بداية ظهوري في الدراما

Sunday النهار

عبرت الفنانة الشابة اسرار دهراب عن سعادتها بأول مشهد صوّرته في حياتها، من خلال أحداث المسلسل «اللايت كوميدي» «فركش» الذي تواصل تصوير مشاهدها فيه حالياً، وهو من تأليف منى الشمري وإخراج حسين شوكت وإنتاج شركة «ديتونا»، حيث تشارك في البطولة إلى جانب نخبة نجوم، منهم فوز الشطي، لطيفة المجرن، أحمد المظفر، شملان المجيبل، رهف العنزي، عبدالله الرميان، رهف محمد، سلطان الرميان، الزين بوراشد.

وتشارك ايضا في مسلسل «انتقام مشروع» الذي يشارك فيه نخبة من النجوم: محمود وعبدالله بو شهري، ?هند نزار?، ?أحمد سلمان، ?زهرة الخرجي? وغيرهم. وتشاركهم الفنانة الشابة اسرار دهراب والمسلسل ضمن سلسلة الأعمال العربية والخليجية تحديداً التي تصوّرها أو تحضّر لها شركة ?Eagl .

