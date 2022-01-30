عبدالله بوشهري.. أول منتج كويتي يحصد عضوية نقابة المنتجين الأميركية

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منح المنتج المخرج الكويتي عبدالله بوشهري عضوية نقابة المنتجين الأميركية وهو بذلك يكون اول كويتي يحصل على عضوية هذة النقابة وذلك ترسيخا لمكانته وانتاجاته الفنية العالية المستوى التي تنوعت بين الاعمال السينمائية والدرامية التلفزيونية والفنية.

هذا وعبر المنتج المخرج عبدالله بوشهري عن سعادته الغامرة بهذا الانجاز الذي وصفة بانه اضافة حقيقية لرصيده وتجربته الفنية والانتاجية على وجه الخصوص.

وقال المنتج بوشهري : عضوية نقابة المنتجين الأميركية تمنح للمنتجين الذين اثبتوا وجودهم عبر انتاجاتهم المتميزة على الساحة وعندهم كمية من النتاجات والاعمال السينمائية الروائية الطويلة والمسلسلات التلفزيونية وهي تأتي ضمن مجموعة من الشروط التي تعتمد الجودة وايضا الكمية والانتشار ويقترن ذلك ايضا بترشيح واختيار ثلاثة من اعضاء النقابة لتزكية العضو الجديد ليتم منحة العضوية.

وهو بلا ادنى شك شيء مهم لاي منتج ان يحصل على هذه العضوية وهو اعتراف وتعزيز لمكانة المنتج من قبل ارفع نقابة متخصصة في المجال الانتاجي الا وهي نقابة المنتجين الاميركية.

واكد المنتج الكويتي عبدالله بوشهري قائلا: وانا اعتز كوني منتجاً كويتياً بهذة العضوية وسعيد وافتخر بها وبكل تأكيد هي اعتراف على أعلى مستوى وتكريم لأي منتج وهي بوابة لفتح مزيد من الافاق على المستوى الانتاجي العالمي.

وقال عبدالله بوشهري متابعا: وهذه العضوية هي نتاج حتمي للاعمال التى قدمتها في السنوات الاخيرة سواء على صعيد الدراما التلفزيونية او على صعيد الافلام السينمائية التى شاركت في عدد من المهرجانات السينمائية ومنها الفيلم الاخير اوروبا الذي تم ترشيحه للاوسكار وعرض في مهرجان كان السينمائي وايضا فاز بجائزتين في مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي بالاضافة الى افلامي السابقة ومنها فقدان احمد والماي ومطر وشيك وغيرها من الاعمال السينمائية الروائية القصيرة التى اخرجتها وانتاجتها . وهذه العضوية كما اسلفت نتيجة لهذة الاعمال التى قدمتها. وايضا تتويج للنجاحات التي حصدتها تلك الاعمال الفنية ذات السوية الانتاجية المتميزة.

وعلى صعيد متوازي انطلقت منذ ايام عروض مسلسل محمد على رود الجزء الاول – من خلال منصة نتفليكس الدولية. كما يتم حاليا تصوير الجزء الثاني من هذا الانتاج الدرامي التلفزيوني الذي يعتبر الاضخم خليجيا ضمن نتاجات عام 2022 . ويشارك به اكبر حشد من نجوم الدراما الكويتية والخليجية.

