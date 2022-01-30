بلقيس تتألق في حفل ضخم بـ «إكسبو 2020 دبي»

Sunday النهار

أحيت الفنانة بلقيس حفلاً ضخماً على مسرح منصة اليوبيل في «إكسبو 2020 دبي»، وتفاعل الجمهور معها وهو عنوان الحفل الضخم الذي احيته والذي اختلط فيه صوتها وموسيقى أغنياتها مع صوت الجمهور الذي لم يتوقف عن الغناء وطلب الأغاني طيلة السهرة. بلقيس قامت بالاستعداد للحفل بشكل مميز ومختلف عن حفلاتها الغنائية الجماهيرية، واضعة نصب عينيها أن تدخل أشكال السعادة والفرح على وجوه جميع الحضور في المسرح أو من خلال شاشات تلفزيون دبي وقناة إكسبو 2020، وهو ما صنعته بالفعل في هذا الحفل الذي تضمن مجموعة من المفاجآت المختلفة.

وقد تنقلت بلقيس عبر مجموعة كبيرة من أشهر أغنياتها المتنوعة ما بين الخليجية والعربية، برفقة الفرقة الموسيقية التي تكوّنت من أهم العازفين العرب والخليجيين والعالميين، ولأول مرة بقيادة المايسترو ميشيل فاضل الذي قام بعملية توزيع موسيقي جديد لمجموعة من أغنياتها، تضمنت عدداً من الآلات الغربية الجديدة وأسلوباً مغايراً عن الإيقاع الرئيسي للأغنيات عند طرحها، مما لاقى استحسان الجمهور وتفاعله مع الشكل الموسيقي الجديد.

