سليمان البسام على خشبة «المدينة» في بيروت لعرض «آي ميديا»

Sunday النهار

بعدما حصدت مسرحية آي ميديا (I M E D E A) للمؤلف والمخرج الكويتي سليمان البسام حصة الأسد من جوائز المسابقة الرسمية للدورة الـ 22 لأيام قرطاج المسرحية في تونس، وجائزة أفضل ممثلة في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي الشهر الماضي؛ يوجد فريق العمل في بيروت لتقديم ثلاثة عروض على خشبة مسرح المدينة الذي يعد أعرق مسارح العاصمة اللبنانية.

وكان العمل حصد ثلاث جوائز رئيسة بمهرجان قرطاج الذي يعد أبرز الفعاليات المسرحية في العالم العربي.

فقد فاز الفنان سليمان البسام بجائزة أفضل نص مسرحي عن عمله آي ميديا، وفازت الفنانة حلا عمران على جائزة أفضل ممثلة عن ذات العمل، وإيريك سواييه على جائزة أفضل سينوغرافيا عن العمل الذي حاز على إشادة وإعجاب النقاد والمسرحيين وجمهور المهرجان. وبذلك تكون الكويت قد حازت على أهم ثلاث جوائز رئيسية من بين الجوائز الخمسة التي يقدمها المهرجان الذي تنافس فيه 12 عرضاً مسرحياً.

وبعد قرطاج توجه البسام وفريقه إلى القاهرة حيث اقتنصت الممثلة السورية الفرنسية حلا عمران جائزة أفضل ممثلة في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي. وعن جولة العمل الحالية في المدن العربية قال البسام جولتنا القائمة عبر المدن العربية تأتي من باب التضامن مع الحركة الفنية المسرحية والجمهور في هذه المدن، وهكذا هو الأمر في بيروت؛ المدينة الغالية على قلوبنا والتي تعاني ما تعانيه من صعوبات في هذا الزمن العصيب.

