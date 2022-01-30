«Joy Awards» احتفى بأهل السينما والدراما والموسيقى والرياضة

Sunday النهار

بحضور أهم نجوم العالم العربي والعالم أقيم في بوليفارد الرياض سيتي حفل «جوائز صنّاع الترفيه» Joy Awards في نسخته الثانية واحتفى الحفل بأهل الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة والمؤثرين العرب من قلب العاصمة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وجاء الحفل بحضور المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، ورجل الأعمال السعودي وليد الإبراهيم مالك مجموعة MBC الإعلامية التي تشارك في تنظيم الحفل، بالإضافة إلى كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه.

وقد فاز الفنان يعقوب الفرحان، بجائزة أفضل ممثل عن فئة المسلسلات، عن مشاركته في مسلسل «رشاش»، بعدما نافس كلا من: خالد صقر عن مسلسل (اختطاف)، وقصي خولي عن مسلسل (لا حكم عليه)، ومعتصم النهار عن (صالون زهرة) وفازت إلهام علي بجائزة أفضل ممثلة عن فئة المسلسلات، عن مشاركتها بمسلسل «اختطاف»، بعدما تنافست عليها كل من: نادين نسيب نجيم عن (صالون زهرة)، وشجون الهاجري عن (ملاك رحمة)، وفاز فايز بن جريس جائزة الوجه الجديد عن فئة المسلسلات، بمشاركته في مسلسل «رشاش» بعدما تنافس عليها، كل من: نور طاهر عن (مدرسة الروابي للبنات)، وأندريا طايع عن المسلسل نفسه، وإبراهيم الحجاج عن (رشاش).

كما فاز الفنان المصري محمد هنيدي بجائزة أفضل ممثل سينمائي، عن مشاركته في فيلم «الإنس والنمس»، بعدما ترشح لها كل من: أحمد السقا عن فيلم (200 جنيه)، وبيومي فؤاد عن (وقفة رجاله)، وكريم عبد العزيز عن (البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين) وفازت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص بجائزة أفضل ممثلة سينمائية عن فيلم «العارف»، بعدما تنافست عليها مع كل من منة شلبي، وأسماء أبو اليزيد ودينا الشربيني وفاز الفنان المصري رامز جلال بجائزة أفضل برنامج من حيث نسب المشاهدة عن برنامجه «رامز عقله طار».

أما في مجال الرياضة ففاز بجائزة اسم الرياضي المفضل بها لاعب الكارتيه السعودي طارق حامد، بعد ما نافس عليها مع كل من محمد صلاح وعمر السومة وسالم الدوسري ونالت ياسمين الدباغ جائزة الرياضية المفضلة، خلال حفل Joy Awards في موسم الرياض وتفوقت الدباغ على المصرية فريال عبدالعزيز والسائقة السعودية دانية عقل وريما الجفالي.

كما حصد الفيلم المصري وقفة رجالة بجائزة أفضل فيلم في JoyAwards للمخرج أحمد الجندي بعد أن كان ينافس مع : «ماما حامل» للمخرج محمود كريم، و«الإنس والنمس» للمخرج شريف عرفة، و«العارف» للمخرج أحمد علاء الديب وفاز بجائزة المؤثر المفضل عبد الله السبع بعد منافسته مع كل من مساعد الدوسري وعبدالله الجمعة وعبدالرحمن بن قاسم وفازت بجائزة المؤثرة المفضلة لبنى الخميس بعد منافستها مع ريم بن صديق وهند الفوزان وغادة المطيري.

كما منحت إدارة جائزة JoyAwards النجم العالمي جون ترافولتا جائزة إنجاز العمر، ووجه ترافولتا رسالة للشباب السعودي، حيث دعاهم للاستمرار في الحلم لأن ما شاهده اليوم هو أن أحلامهم تتحول لحقيقة وفاز نجم بوليوود سلمان خان بجائزة JoyAwards شخصية العام، ووجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ على منحه الجائزة، فيما قدم مواساة للنجمتين دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم وفازت ايضا بجائزة الوجه الجديد المفضل عن فئة الموسيقى المطربة الشابة زينة عماد بعد منافستها مع كل من عبدالعزيز المعني وعايض يوسف وبدر الشعيبي وفاز بجائزة الفنان المفضل عن فئة الموسيقى الفنان ماجد المهندس بعد منافسته مع وائل كفوري ومحمد حماقي وراشد الماجد كما فازت النجمة نانسي عجرم بجائزة أفضل أغنية، وذلك عن أغنيتها سلامات، فيما قدمت أغنية على المسرح وسط استعراضات مبهرة وهي بعنوان «حبك سفاح» وفازت بجائزة الفنانة المفضلة عن فئة الموسيقى النجمة السورية أصالة بعد منافستها مع نانسي عجرم، وأحلام، وإليسا.

وحصل المخرج المصري الكبير شريف عرفة على جائزة صناعة الترفيه الفخرية في حفل توزيع جوائز Joy awards، وسلمها له المستشار ترك آل الشيخ.

