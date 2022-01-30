«كف ودفوف» يفوز بأفضل مسلسل عربي

Sunday النهار

حصلت شركة Eagle Films للمنتج جمال سنّان على جائزة أفضل مسلسل عربيّ (كف ودفوف)، في أضخم احتفالية ضمّت مختلف نجوم الوطن العربي، Joy Awards في الرياض، المملكة العربية السعودية. المسلسل الذي حقق نجاحاً ساحقاً خلال عرضه على MBC1 ومنصة شاهد قبل أشهر توّج الأفضل عربياً، وهو إخراج منير الزعبي، تأليف حمد الرومي، وقد جمع نجمة الشاشة الخليجية هدى حسين بمجموعة من نجوم الدراما الخليجية روان مهدي، أحمد شعيب، لولوة الملا، إبراهيم الحساوي، خالد البريكي، شيماء علي، فهد البناي وغيرهم.

وقد شكر سنّان هيئة الترفيه والمستشار تركي آل الشيخ على الجهود الجبارة المبذولة منهم ومن كل القيمين على الفنون والإبداع في الرياض والسعودية عموماً. وشكر أيضاً مجموعة MBC المتمثلة بالشيخ وليد الابراهيم ومنصة شاهد على الدعم والوقوف إلى جانب الدراما العربية وصناعها. وأهدى النجاح لكل أسرة (كف ودفوف) ولبلده لبنان ولكل العاملين في شركة Eagle Films.

