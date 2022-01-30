عبدالمجيد عبدالله.. أبدع في ليلته الغنائية

Sunday النهار

بعد انقطاع أكثر من خمس سنوات عن الحفلات الغنائية، عاد الفنان عبدالمجيد عبدالله، وأطرب عشاقه على مسرح محمد عبده في منطقة بوليفارد رياض سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وعبر الفنان عبدالمجيد عبدالله عن سعادته الغامرة قبل صعوده المسرح وقال: أنا طاير من الفرحة بالتغيير اللي حاصل في بلدنا.

وقدم عبد المجيد أجمل أغانية وأبدع في إيصال احساسه العالي للجمهور الحاضر في المسرح، وأشاد الجمهور بصوته واحترامه لجمهوره وتفاعله العفوي معهم من خلال توزيع نظراته وابتساماته المعروف فيها.

فيما أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، أن رعايات حفلة الفنان عبدالمجيد عبدالله هي الأعلى في تاريخ الحفلات الموسيقية لفنان عربي على مستوى الشرق الأوسط، مؤكداً أن الرعايات حطمت أرقاما قياسية ستسجل في تاريخ الفن السعودي.

وبين آل الشيخ، أن المجهود المبذول في ليلة عبدالمجيد مجهود كبير من قبل الفرقة الموسيقية وجميع العاملين على هذه الليلة، كاشفاً أن محاولات عودة عبدالمجيد عبدالله إلى المسرح مرة أخرى كانت منذ عام 2019 واستطعنا في عام 2022 إقناعه بالعودة.

يذكر أن الفنان عبدالمجيد عبدالله حطم الأرقام القياسية كأسرع فنان تباع تذاكر حفله بالكامل في المملكة العربية السعودية، خلال ساعتين فقط من طرحها، ونظرا للطلب الكبير من الجمهور لحضور السهرة الغنائية، أعلنت اللجنة المنظمة عن حفل آخر أمس السبت، وبيعت التذاكر بالكامل خلال خمس ساعات فقط.

