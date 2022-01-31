الحمود: رفع رأسمال «الائتمان» حل ترقيعي للأزمة الإسكانية

ديوان Diwan

وصف رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر العقاري عبد الرحمن الحمود رفع رأسمال بنك الائمان حلاً للازمة الإسكانية في الكويت بأنه حلول ترقيعية ولا يمكنها حل المشكلة على الإطلاق.. وبين الحمود في حوار لـ «ديوانية النهار» أن كل الحلول المقدمة إن لم يصاحبها تحرير المزيد من الأراضي من قبل الحكومة ومنح تلك الأراضي لمطورين عقاريين محليين وعالميين لديهم القدرة على التنفيذ، فلن تجدي أية حلول للأزمة الإسكانية الحالية التي تعاني منها الكويت.

وأوضح أنه من غير المعقول حل الأزمة الإسكانية من خلال قرض الـ 80 ألف دينار الممنوح للمواطن لبناء بيته، حيث إن كلفة البناء والأرض في غير الأراضي الحكومية تصل إلى 600 ألف دينار، وهو ما يجعل تلك القروض ورطة وأزمة حقيقية على المواطنين بعد فترة من الزمن كونها تمثل عبئاً حقيقياً عليهم.

90 % من الأراضي «محتكرة»

وأشار الحمود إلى أنه لا يمكن حل الأزمة الإسكانية طالما أن الدولة تحتكر 90 % من الأراضي والمطورون العقاريون غائبون عن الحل للأزمة الإسكانية.

واستدرك بالقول: يمكن للدولة اعتماد 5 نماذج رئيسية للبناء تلائم توجهات ورغبات المواطنين في البناء وبعدها يقوم المطور العقاري المحلي أو العالمي بالبناء وفق تلك النماذج الرئيسية وبشكل يعزز من إمكانية وقدرات المستثمرين.

وفيما يتعلق بقدرة قانون التمويل العقاري في حل الأزمة الإسكانية، بين الحمود أن كل الحلول لو لم يوجد معروض كافٍ من الأراضي لحل الأزمة، فالقانون الأزلي بين العرض والطلب هو الحاكم الفعلي لحل الأزمة الإسكانية.

واستدرك الحمود بالقول : الجدية في حل الأزمة الإسكانية تتطلب تحرير المزيد من الأراضي، فلا يعقل حل الأزمة وهناك 90 % من أراضي الدولة يهيمن عليه القطاع العام.

20 ألف وحدة سنوياً

وقال إن تحرير مزيد من الأراضي ومنح تلك الأراضي للمطورين العقاريين سيكون من أهم الأمور التي تستهدف توفير المزيد من الأراضي من ناحية وتكون دافعاً لحل الأزمة الإسكانية.

وتوقع الحمود توفير ما بين 20 إلى 30 ألف وحدة إسكانية سنوياً، لافتاً إلى أن هذا الأمر كفيل بحل الأزمة الإسكانية في الكويت في غضون 5 سنوات لا أكثر.

وأشار إلى أن 80 ألف دينار قرضاً للمواطن لبناء بيت، سيؤدي إلى تكبيل المواطنين بأقساط تلك القروض ولن يكون في مقدورهم تأسيس بيت العمر بالشكل الذي يرغبون فيه.

وقال الحمود هناك أزمة حقيقية تواجه القطاع العقاري وعلى الدولة التحرك بجدية لتنظيمه، مبيناً أن شركة المقاصة العقارية كانت فكرة جيدة ولكنها لم تكمل مسيرتها، لأن المساهمة بها كانت اختيارية، ما ترتب عليه ضياع الفكرة التي كانت سباقة في محتواها ولكنها لم تكتمل للأسف.

وفيما يتعلق بتداعيات خفض التصنيف الائتماني على الكويت والقطاع العقاري بشكل عام، بين الحمود أن هناك قضايا اقتصادية تتعلق بالتصنيف الائتماني في الكويت، وبالتالي فإن القطاع العقاري وحل الأزمة الإسكانية سيسهم بلا شك في تطوير بيئة الأعمال على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الوضع العقاري في الكويت لا يزال يفتقد الكثير من التنظيم وكذلك المعلومات الموثقة التي يعتمد عليها المستثمر المحلي أو الأجنبي في الكويت في القيام باستثماراته، بالإضافة إلى الكثير من وجود الأشخاص غير المؤهلين للعمل في العقار ويمتهنون مهنة السمسرة وهو ما يجعل السوق العقاري مشوهاً وغير قادر على التطوير.

وبين الحمود أن العقار في الكويت يظل قبلة المستثمرين الأولى كونه الأقل خطراً والأكثر عائداً ولأنه لا يموت بمرور الزمن وتزداد قيمته، كما أن الاستثمار لا يحتاج إلى معلومات وتحليلات مثل التي تحتاج إليها استثمارات أخرى مثل الأسهم أو السندات أو غيرها.

ورأى الحمود أن تأسيس هيئة عامة للعقار ضرورة كبيرة، فالقطاع العقاري توجد فيه استثمارات مليارية ويحتاج الكثير من التنظيم وتوافر البيانات والمعلومات لبناء استثمارات على قدر كبير من الأهمية في المدى الطويل.

وبين أن تأسيس هيئة عامة للعقار سيساعد بلا شك في تطوير وتنظيم السوق العقاري من ناحية ويدفع نحو بناء مزيد من الاستثمارات المحلية في هذا القطاع.

ارتفاع الأسعار

وحول ارتفاع أسعار العقار في الكويت مقارنة بدول أخرى، خاصة في العقار السكني، بين الحمود من الطبيعي أن ترتفع الأسعار، فنسبة 10 بالمئة التي يمكن الاستثمار والبناء عليها ثابتة منذ خمسينيات القرن الماضي، في الوقت الذي تهيمن الدولة فيه على 90 % من الأراضي وهو ما جعل الزيادة في الطلب طبيعية ونقص المعروض يتزايد، ما ترتب عليه الارتفاع والتضخم الكبير في أسعار السكن الخاص والاستثماري والتجاري مقارنة بدول أخرى مجاورة.

ولفت الحمود أن الاستثمار في العقار بالكويت لا يزال الأفضل، كونه يمثل عائداً جيداً من ناحية، كما أن فرض الرسوم على الاستثمار في الكويت غائب، وهو ما يجعل باب المضاربة والرغبة في جني الأرباح سريعاً هي طابع الاستثمارات العقارية في الكويت، وإن كانت هناك نسبة تستثمر بشكل طويل الأجل.

وبين الحمود أن الديوانيات في الكويت تراجع تأثيرها التاريخي وقدرتها في التأثير على صنع القرار بمرور الزمن، فالديوانية قديماً كان لها رواد معينون قادرون على التأثير في صانع القرار بالرؤى التي يتم طرحها، إلا أنها اليوم تراجع دورها، ولم يعد لها التأثير الكبير الذي كان موجوداً من قبل.

