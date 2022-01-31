العقار السكني.. «الحصان الأسود» في 2022

ديوان Diwan

شدد متخصصون في القطاع العقاري على أن السوق الكويتي لا يزال يتمتع بجاذبيته الخاصة للاستثمار لدى الكثير من مالكي السيولة على الرغم من التضخم السعري الذي يشهده السكن الخاص في العديد المناطق الداخلية والخارجية، وأكد أن العقار السكني سيواصل تصدره للقطاع العقاري في 2022 بفضل زيادة الطلب وعدم توافر الفرص العقارية الاخرى. وبينوا أن عوامل الجذب تلك تكمن في غياب الضريبة والرسوم التي تعرض في دول مجاورة، مبينين أن التوجه نحو الاستثمار في القطاع العقاري بدول مجاورة مثل السعودية والإمارات يتوقف على الفرص الاستثمارية المتاحة في تلك الدول. ولفتوا إلى أن من بين الأسواق التي يلجأ إليها المستثمرين العقاريين في الكويت بجانب السعودية والإمارات ، بريطانيا وتركيا وعدد من الدول العربية. وفيما يلى التفاصيل ..

ارتفاع الأسعار

في البداية ، أوضح الخبير العقاري سليمان الدليجان أن لجوء المستثمرين العقاريين للعمل بدول مجاورة بسبب ارتفاع الأسعار وتضخمها يعتمد على الفرص التي تتيحها تلك الدول ، لافتاً ان اللجوء لتلك الدول يعتمد بدرجة أو أخرى على نوعية القرص العقارية وكذلك مدى العائد الذي يمكن تحقيقه من ورائها.

ولفت إلى أن السوق الإماراتي لديه جاذبية وتنوع في الفرص التي يقدمها المستثمرين، بالإضافة إلى البيئة المرنة التي توفرها حكومة الإمارات للمستثمرين. واستدرك قائلا إن السوق الكويتي يظل الأفضل بالنسبة للكثير من مالكي السيولة والراغبين في الاستثمار العقاري، كونه خاليا من الضرائب والرسوم التي يتم فرضها على غيره من الأسواق العقارية، بالإضافة إلى توقعات باستمرار العقار السكني في الصدارة بالسوق العقاري. وأوضح الدليجان أن السوق العقاري يتمتع بفرص جاذبة في العديد من القطاعات ويمكن العمل على توظيفها بشكل سليم على المدى الطويل، مبينا أن ولوج المستثمرين في الأسواق العقارية الأخرى بدول مجاورة يتم بشكل خجول.

التنوع والعائد الجيد

ومن جانبه ، أشار الباحث العقاري عبد الرحمن الحسينان أن أسعار العقار في بعض الأسواق المجاورة كالسوق السعودي والإماراتي تتميز بالتنوع والعائد الجيد وهو ما يجعلها جاذبة لأصحاب السيولة في الكويت ، كونها أقل سعراً ، كما أن الجدوى الاقتصادي لها مرتفعة قياساً بأماكن أخرى.

واستدرك قائلا: إن الإجراءات والتسهيلات التي يتم إتاحتها أمام المستثمرين من بين العوامل التي تعزز تواجد المستثمر هناك ، مضيفا ان المشاريع التنموية الكبرى المرتقب تنفيذها ستحدث انتعاشاً ملحوظاً في السوق والتي على رأسها مدينة نيوم العملاقة ، كما أن مواصلة المملكة لسياساتها الرامية بخلق فرص العمل ستزيد من الطلب الإسكاني.

وقال الحسينان إن السوق السعودي بات من بين الأسواق الجاذبة للمستثمر الكويتي، بسبب التسهيلات والاجراءات العديدة التي يتم اتاحتها أمام المستثمرين.

وقال إن التوقعات ببلوغ متوسطات اسعار النفط الخام المستويات 90 دولارا للبرميل وفقا للبيانات الموثوقة، من بين العوامل التي ستسهم في ارتفاع وتيرة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي والعمل على زيادة جاذبية دخول مستثمرين جدد في القطاعات العقارية التي تلبي احتياجات كل الشرائح والطبقات وبما يلبي التطلعات على المدى الطويل.

حق التملك

ومن جانبه ، أوضح رئيس مجلس شركة أرض السعودية للاستثمار العقاري عبد القادر العتيبي أن المملكة تركز في رؤيتها أن يتواجد في العاصمة الرياض عدة جنسيات وتمنحهم حق التملك ، الأمر الذي يجعل العاصمة الرياض جاذبة للمستثمرين الراغبين في شراء العقار وأوضح أن الأسعار حاليا تتراوح بين 3500 و4000، ريال للمتر للسكني والمتر في العقار التجاري بلغ 4000 ريال حسب المكان والمواصفات والمنطقة وهذا سيجعل الأسعار تتغير بأكثر من الضعف خلال العامين القادمين.

وحول العوائد المتوقعة في القطاع، أشار إلى أن العوائد المتوقعة ستكون عالية وقياسية خلال الفترة المقبلة، ميديا تناوله بالاستثمار في القطاع العقاري كونه سيكون له مردود كبير.

