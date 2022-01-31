رمضان: استخدام السيولة في عقارات خارجية للاستجمام والراحة

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أشار الباحث الاقتصادي محمد رمضان إلى أن ظاهرة تضخم أسعار العقار موجودة في الكويت ، مبينا أنه يتم التعامل مع تلك الظاهرة بشكل مختلف من قبل مالكي السيولة. وبين رمضان أن هناك من يقوم بشراء عقارات في الخارج ليس بغرض استثماري ولكن بغرض الإقامة له ولأسرته، مستخدما السيولة المتاحة له دون أن يكون للشراء في دول مجاورة أو في تركيا أو غيرها بغرض الاستجمام والراحة وليس بغرض مالي او استثماري. واستدرك بالقول هناك علة أخرى من مالكي الكاش الراغبين في الاستثمار العقاري ويرغبون في استثمار أموالهم بالعقار المحلي، نظراً للعوائد الجيدة التي يتمتع بها العمل بالعقار من ناحية وغياب الرسوم والضرائب على الرسوم والضرائب على المبيعات العقارية وكذلك رخص كلفة الكهرباء والماء بها وهو ما يجعل الاستثمار في العقار الكويتي جاذباً للكثير من أصحاب الكاش.

