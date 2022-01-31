ناصر السوحي.. عقلية مارادونية بهوية كويتية

ديوان Diwan

يعد نجم نادي التضامن والمنتخب الوطني لكرة القدم الراحل ناصر السوحي من افضل اللاعبين الذين قدمتهم الكرة الكويتية في حقبة التسعينيات، فإذا ما اردت ان تذكر المهارة حيث يكون هو المهارة بذاتها مجتمعة به، فضلا عن إجادته فن المراوغة الشيقة التي تدخل السعادة في نفوس المتابع.

فالسوحي لم يكن في نادي جماهيري لكي يجد المؤازرة او تسليط الاضواء بل انطلق من التضامن في منطقة الفروانية على غرار النجم الفارس الاسمر فتحي كميل الذي ذاع صيته من التضامن وكلاهما يجمعهما فن «التغزيل» الذي يجذب الجمهور ولذلك ان كان فتحي كميل استطاع ان يخلق لنفسه قاعدة جماهيرية في تلك الحقبة ويسهم في تعزيز مكانة التضامن ذلك النادي الصغير فإن السوحي هو الآخر صنع لنفسه هوية في كيفية التصرف في الكرة عندما تكون بين قدميه وكأنه فنان تشكيلي ليرسم لوحة رائعة من الابداعات على المستطيل الاخضر فتجد السرعة لديه وحسن التعامل بالكرة من خلال المراوغة الجميلة التي تكون مغلفة في الجمالية وهذا ما يضع اي خصم امامه في حرج تام عندما يواجهه.

وقد بدأت ولادة نجوميته من الفريج في الرابية مع اقرانه وذاع صيته وعمره لم يتجاوز 12 عاما في المنطقة الرابعة وعندما وصل الامر لمسامع المرحوم احمد البصري المدرب والكشاف في نادي التضامن اخذ بمتابعته وما هي ايام واقنعه بالانضمام لصفوف فريق البراعم مع مجموعة من اصدقائه ومنذ قدومه للنادي تم تسجيله في كشوفات النادي رسميا حيث حرص البصري على ذلك لاقتناعه بالامكانيات التي يتمتع بها حيث كان يرى له مستقبلاً باهراً واستمر السوحي باللعب مع فرق النادي بالمراحل السنية منذ منتصف الثمانينيات.

وبدأ التحول في مشوار السوحي بعد التحرير في مطلع التسعينيات، واستطاع مع زملائه في فريق تحت 17 سنة الفوز بلقب الدوري وخاصة ان الاتحاد اكتفى في تلك الفترة باقامة بطولة للناشئين والدوري العام وكان السوحي منفردا بالتميز عن بقية زملائه بحكم الجمالية في المهارة وبدا هذا التألق في مهرجان النجم الدولي محبوب جمعة بعدما اقام نادي السالمية دورة رباعية ضمت بالاضافة له التضامن والاسماعيلي المصري واستقلال الايراني. وبما ان هذه الاندية تضم عددا من النجوم الكبار الا ان السوحي كان ينطلق بحيوية شبابية مابينهم يقدم فواصل شيقة من المراوغة وتوج التضامن بطلا لهذه الدورة. وعقبها بدأ يسير واثق الخطوات وكأنه قد اكتسب الخبرة رغم ان عمره لم يتجاوز 17 عاما و هذه النوعية من اللاعبين اقل ما يقال عنها انها موهبة سابقة زمانها. ولاشك ان السوحي اجبر الاوكراني فاليري لوبانوفسكي الذي تعاقد معه الاتحاد لتدريب المنتخب ليضعه من ضمن القائمة التي كانت تستعد لـ «آسياد هيروشيما 1994» وقد فرض السوحي نفسه في التشكيلة الاساسية بما ان هناك لاعبين كباراً قد سبقوه وفي البطولة الرسمية بدت قدراته تتجلى وساهم مع زملائه في احراز برونزية «الآسياد».

وبعدها مباشرة كانت تنتظر الازرق المشاركة في «خليجي 12» في الامارات ومثل هذه البطولة تعد من الفرص المناسبة التي يمكن عبرها ان يقدم اللاعب الخليجي اوراق نجوميته، لكن لم تخدمه الظروف من ذلك وجاءت اولى مشاركاته امام البحرين وخسرها الازرق 1-2،وبعدها فاز الازرق على قطر 1-0،الا ان عقب خسارته امام الامارات 1 - 2 بدأت حظوظ الازرق تتلاشى بالمنافسة وهذا ما انعكس على السوحي وعلى بقية اللاعبين الذين لم يكن باستطاعتهم ان يصنعوا ما كان يطمح له الشارع الرياضي وحدثت حينها ردة فعل غاضبة على سوء النتائج وما صاحب البطولة من احداث طالت السوحي ايضا بعدما فرضت عليه عقوبة تأديبية مع مجموعة من اللاعبين فقط بحجة انهم لم يلتزموا بالضوابط الادارية. وبعد اشهر تم العفو عنهم ومن ضمنهم السوحي الذي عاد ليواصل النقش على المستطيل الاخضر خلال مشاركته مع المنتخب الاولمبي اثناء خوض تصفيات «أولمبياد اتلانتا 1996» ولكن لم يحالفه النجاح مع زملائه في حجز بطاقة التأهل.

وخلال تصفيات كأس آسيا المؤهلة للنهائيات احتفظ به الاوكراني لوبانوفسكي ولكن من وقتها لم يكن الاتحاد والشارع الرياضي والاعلام مقتنعاً بنتائج الازرق الذي خاض مباراتين ضد تركمانستان تعادلا في الذهاب 2-2 وفي الاياب فاز الازرق 2-0.

وبعد ان لعب الازرق لقاء وديا ضد قطر وخسره 1-3 زادت حدة ردة الفعل اتجاه لوبانوفسكي وتجاوب معها الاتحاد ليعفيه من منصبه ويستعين بميلان ماتشالا وهو الاخر ابقى على السوحي الذي يجبر اى مدرب ان يضعه في رأس القائمة وفي لقاء لبنان 5 – 3 في بيروت ضمن التصفيات اظهر السوحي اداء رائعا جريا على عادته واسهم في صناعة الهدف الرابع لبدر حجي عندما مرر له كرة بينية جميلة تنم عن القدرات المهارية التي يتسم بها وواصل السوحي مسيرته مع الازرق لكن ظلت نظرة المدرب ماتشالا والاسلوب الذي يبتعه في المباريات وتحديدا في تصفيات كأس العالم 1998 من خلال اعتماده على مجموعة معينة من اللاعبين حال دون منحه الفرصة الكاملة لكي يقدم ما لديه من امكانيات عالية كانت كفيلة بان تكون عاملا ايجابيا.

وحتى بعد استلام دوشان مهمة تدريب المنتخب خلفا لماتشالا اعاده للازرق اثناء تصفيات كأس آسيا 2000 وزج به امام السعودية في ربع النهائي التي خسره الازرق 2-3. وان كانت مسيرة السوحي مع الازرق او النادي قد تكون ليست حافلة في الانجازات لعدة ظروف ليست له يد بها لكن يبقى السوحى علامة فارقة لايمكن نسيانه فهو لاعب يعرف كيفية خلق المتعة في المستطيل الاخضر فهو يمتلك عقلية مارادونية بهوية كويتية مما جعله محط انظار للجميع قلما تنجب الملاعب فناناً يحسن رسم الابداع على المستطيل الاخضر.

تميزه منذ الصغر

كانت بداية ناصر السوحي مميزة مع فرق المراحل السنية وحقق مع زملائه جمال مبارك وبدر هزاع وميسرة عوض وحباب عايض وصقر عجاج وناصر بدر وآخرين لقب دوري تحت 17 سنة بعد التحرير مباشرة وتم تصعيد تلك المجموعة للعب مع الفريق الاول في موسم 91-92.

عرض احترافي من دينامو كييف

تلقى ناصر السوحي عرضا للاحتراف مع نادي دينامو كييف الاوكراني بعدما قدم اداء لافتا خلال مشاركته مع الازرق.

وكان المدرب الراحل لوبانوفسكي سببا مباشرا في هذا العرض وخاض مباريات عدة مع الفريق امام جماهيره الغفيرة لكن الشروط المالية التي قدمها نادي التضامن حالت دون اتمام تلك الصفقة.

كما انه لعب مع العربي القطري وكذلك النجمه البحريني.

جوائز التفوق

نال السوحي جوائز عدة منذ مشاركته مع الفريق الاول، ففي مهرجان اعتزال النجم الدولي محبوب جمعة حصل على جائزة افضل لاعب وفي بطولة كأس الاتحاد ايضا اختير افضل لاعب صاعد. التدريب مع كاظمة اثناء مشاركته مع المراحل السنية ذهب مع زميله عادل صلبوخ لنادي كاظمة وتدرب معهم اياماً عدة الا ان تسجيله في كشوفات التضامن حالت دون انضمامه لصفوف البرتقالي.

أول مشاركة دولية ضد عمان

جاءت مشاركته الرسمية الاولى مع المنتخب امام عمان 2- 2 في الدور التمهيدي لآسياد هيروشيما 1994 ،بينما اول مباراة ودية كانت خلال المعسكر التدريبي الذي اقيم في المانيا امام فريق فورتسهايم الالماني وخسرها الازرق 0-3 وحل بديلا عن عبيد الشمري.

إحراج الخصوم

امتلاكه لمهارة المراوغة كان من الاسباب المباشرة التي تدفع الجماهير لمتابعته في جميع المباريات، وبذلك انه كان يسبب الاحراج للخصوم الذين كانوا يتحاشون مواجهته وفي المداعبة مع زملائه كان يطلب منهم اختيار المدافع الذي يفضلون ان يلعب امامه لثقته في قدراته.