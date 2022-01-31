الزبير.. بلدة وسط الصحراء

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«الزبير» مدينة عراقية، تعتبر قضاء تابعاَ لمحافظة البصرة في جنوب العراق، وسكان الزبير كانوا مجموعة من ابناء القبائل العربية مثل بني تميم وشمر والعنزة والظفير وربيعة والدواسر ومجموعات من قبائل اخرى.

وتتبع الزبير مناطق مثل ناحية سفوان وام قصر وخور الزبير والرميلة الشمالية والبرجسية، كانت الزبير محطة لاستراحة المسافرين بين الجزيرة العربية والعراق، سميت هذه المدينة بالزبير نسبة الى الصحابي الجليل -رضي الله عنه- الزبير بن العوام، ابن عمة الرسول محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- وهي تقع بين مدينة المربد القديمة وبين مدينة البصرة القديمة، وفيها عدد كبير من المساجد والحسينيات والاضرحة والمراقد والمدارس الدينية، ولها صبغة اسلامية واضحة، تأسست الزبير وكانت قرية صغيرة في سنة 1571 ميلادية، وزاد صيتها وشهرتها عندما امر السلطان العثماني سليم الثاني ببناء مسجد بجوار قبر الزبير بن العوام الذي توفي سنة 38 للهجرة حيث تقع مقبرة البصرة القديمة، كانت قبائل عربية تسكن بالجوار من هذا المكان، اشهرهم قبيلة المنتفك واختار اهالي الزبير شيخا ليتولى شؤون الحكم فيها، ومر على هذه المشيخة شيوخ كثر حتى بات لا يعلم احد عددهم.

وقد يتساءل المرء ما الاسباب والدوافع لهجرة ونزوح عائلات ومجموعات من الناس من بلاد عامرة فيها الماء والزراعة وكل سبل الحياة من اهالي نجد وهي موطن ابائهم واجدادهم الى بلاد تكون عادة صحراوية الطابع، قليلة السكان قليلة الموارد، للجواب على هذا التساؤل نقول: ان الاسباب اما نتيجة الحروب المتواصلة بين القبائل، وإما القحط نتيجة انحباس المطر لفترات طويلة، الذي يسبب الجفاف وموت المزروعات والاغنام، والسبب الثالث التصحر وزحف الرمال الذي يدفن آبار المياه ويقتل المزروعات.

والسؤال المطروح لماذا اختارت هذه القبائل بالذات الزبير موطنا لهم ومكانا لسكناهم؟ احد الاسباب الوجيهة لهذا هو موقع الزبير نفسها، فهي تقع بين مدينتي مهمتين الكويت والبصرة، فالكويت مدينة عامرة سكانها كانوا يعملون بمهنة الغوص على اللؤلؤ في فصل الصيف، ويسافرون في مراكبهم الخشبية التي هي من صنع ايديهم الى الهند للتجارة بالتصدير والاستيراد، وهذا بحد ذاته عامل جذب واغراء للعمل وللسكن والاستقرار بهذه المدينة، بدلا من البطالة اما البصرة فهي تسمى بستان العراق، لما تحويه من الملايين من اشجار النخيل والتي تنتج سنويا آلاف الاطنان من مختلف انواع التمور المشهورة بجودتها وحلاوتها، وهذه البساتين تحتاج الى الأيدي العاملة كثيرة في مواسم الزراعة والحصاد وقطف الثمار والتجهيز للتصدير الى الخارج وهذا ايضا اغراء اخر للعمل والسكن والاستقرار فيها. الزبير رغم انها مدينة تقع وسط الصحراء الا ان ارضها خصبة صالحة للزراعة وفيها مياه جوفية تؤمن لساكنيها كل متطلبات الحياة كالسكن والزراعة ومختلف الاعمال، فهي مشهورة بانتاج كثير من الخضراوات كالطماطم والبطيخ الاصفر والاحمر «الرقي».

وفي العصر الحديث اكتشف عدد من آبار النفط، جعلت كثيرا من الناس يفدون اليها للعمل بهذا القطاع، والمعروف ان كل اهالي الزبير لهم فروع واصول عائلية في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية، كان للحرب الايرانية- العراقية التي امتدت ثماني سنوات، ثم حرب الخليج وتحرير الكويت الاثر الاكبر والسبب الابرز للقبائل العربية التي كانت تقطن الزبير الى الهجرة إما الى الكويت وإما الى السعودية، فأصبحت الزبير خالية تقريبا من السكان النجديين، واصبح اليوم اغلب السكان، ان لم يكن كلهم من العراقيين فقط، وهؤلاء سكنوا في البيوت التي هجرها اهلها السابقون لا يكتمل الحديث عن الزبير «بعد ذكر الزبير بن العوام نفسه» الا بذكر سيرة رجلين اثنين ارتبط اسماهما بهذه المدينة هما طالب النقيب والحسن البصري كما سوف تقرأ عنهما لاحقاً.

