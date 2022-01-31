عام من الإنجاز

ديوان Diwan

رحل عام 2021 م الذي لملم أوراقه وغادرنا، وبقيت الإنجازات التي تحققت، بفضل من الله وتوفيقه، في مسيرة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار نحو العمل الخيري والإنساني؛ لتكون ناطقة وشاهدة على أن المبرة لم تأل جهدا في تقديم أقصى ما لديها من رؤى وجهود وأنشطة وفعاليات في العمل الخيري؛ لتحقيق ما تصبو إليه من أهداف وغايات إنسانية نبيلة نحو تعزيز فضيلة بر الوالدين وبر الوطن، حيث كانت المبرة قد قدمت جائزة واحدة فقط ضمن أنشطتها في أولى مسيرتها نحو العمل الخيري، ثم لم تكتف بذلك، بل واصلت عطاءها وجهودها عاما تلو الآخر حتى وصلت أنشطتها إلى 6 جوائز كبيرة، كلها تعزز وترسخ في نفوس أبنائنا أسس ومبادئ قضايا البر بالوالدين وبر أولي أمرهم وبر كبار السن وبر الوطن، وتدعم مناحي الإبداع والثقافة والأدب المتعددة، حيث تفرعت هذه الجائزة السنوية في عدة مجالات، منها الابن البار، والعمل التطوعي، وكتابة القصة القصيرة، التصوير الفوتوغرافي، الفنون التشكيلية، والشعر الفصيح والشعبي ؛ الأمر الذي رشحنا في المبرة للحصول على أعلى أوسمة الشرف من قبل سمو أمير الإنسانية وأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله – وتقليد سموه لنا «وشاح الكويت للبصمة الإنسانية» مكافأة للمبادرات الإنسانية و الإسهامات الخيرية في الكويت وخارجها..

تبوأت المبرة مكانة كبيرة بين المجتمع الكويتي وبين كل أفراد ومؤسسات المجتمع المدني، حيث واصلت عطاءها وإنجازها حتى حصلت على الأوسمة والجوائز الرفيعة والمراكز الأولى في العديد من المسابقات؛ لتميزها في ميدان العمل الخيري والتطوعي والإنساني داخليا وخارجيا.

فتم تكريمنا في منتدى الأشقاء العرب للإنجاز والتميز، والذي نظمه الاتحاد الدولي للمنجزين العرب والأفارقة بمشاركة عربية خليجية متميزة، ضمن 30 شخصية خليجية وعربية وإفريقية ؛ عرفانا لهم بما قدموه لخدمة مجتمعهم الخليجي والعربي، والأعمال التطوعية الفاعلة بالمجتمع، ثم فوز مبرة البغلي للابن البار بجائزة «خالد العيسى الصالح للتميز في العمل الخيري» في حفل التكريم الذي نظمه اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية، وتكريمنا من قبل جمعية ملتقى الكويت الخيري، الذي أقامته بمناسبة فوز مبرة الابن البار، بجائزة وسام الكويت للاستحقاق الإنساني «جدارة» وتكريمنا من قبل الجمعية الكويتية للأسر المتعففة، حيث اعتبرت مبرة البغلي شريكاً في نجاح المشاريع الخيرية والإنسانية والتطوعية في الكويت.

هذه الإنجازات سوف تتشابك – بمشيئة الله - وتتواصل مع إنجازات عام 2022 ؛ لتضعنا على الطريق وفي المسار الصحيح نحو تحقيق رؤية الكويت لعام 2035، حيث إن خريطة إنجازات مبرة البغلي للابن البار - التي تمت في عام 2021 - تروي حكاية من الجهد والعطاء لأناس نذروا أنفسهم وأوقاتهم الثمينة للقيام بالعمل الخيري، وتحققت تلك الإنجازات بمشاركة أفراد ومؤسسات المجتمع المدني، كل فرد منهم محب للإنسانية وعلى قدر المسؤولية، يرنو إلى المستقبل بتفاؤل وأمل، يعززه حبه للعمل الخيري والتطوعي والإنساني وحبه للوطن. شملت إنجازات عام مضى تعزيزا أكبر وأشمل لأهداف المبرة نحو قضايا البر، وتحققت – بفضل الله – أمنيات كبيرة ومتنوعة في العديد من مجالات العمل الخيري والتطوعي، تروي حكايتنا وتعزز أهدافنا وتحقق غاياتنا وترسخ هويتنا الإنسانية والوطنية. سوف لا تتوقف - بإذن الله - جهود وأنشطة وإنجازات مبرة البغلي للابن البار، مستمدين العون والمدد من الله تعالى؛ لتكون أكثر ازدهاراً وتطوراً وإبداعاً. نبتدر بإذن الله وتوفيقه، عاما جديدا ندخله اليوم حاملين طموحات كبرى وآمالا عريضة، للنهوض والمواصلة الحثيثة لمسيرة العمل الخيري والإنساني ؛ والسعي للعطاء وللعمل بلا توقف لتحقيق المزيد من الخير والعطاء في مجال العمل الإنساني والخيري والتطوعي لأبناء وطننا الحبيب.

