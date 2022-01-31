مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار تصدر تقريرها السنوي لعام 2021م

ديوان Diwan

تعمل مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار على التعاون والتنسيق ومشاركة العديد من المؤسسات الحكومية والخيرية والخاصة وعدد من الشخصيات الفاعلة والناشطة في مجال العمل الاجتماعي من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من المجموعات التطوعية لتحقيق أهدافها بالدرجة المطلوبة وتقدم العم إبراهيم البغلي رئيس مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لجميع أفراد ومؤسسات المجتمع المدني على تفاعلهم ودعمهم الأدبي والمعنوي الكريم الذي شرفنا وأكد حرصهم على مشاركتنا لتنفيذ برامجنا وخططنا التنموية المتعلقة بتعزيز فضيلة البر بكل أشكاله في المجتمع والاهتمام بقضايا رعاية وخدمة وتأهيل المسنين المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الكويت الحبيبة من خلال مؤسساتها المختلفة للمواطنين والمقيمين، الأمر الذي يسعدنا ونحن نسهم بدعم عمل زملائنا وأبنائنا ومساعدتهم في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي في الكويت الحبيبة.

وتهدف المبرة من خلال عملها إلى تأصيل وتعزيز العمل المجتمعي مع كبار السن بما يتفق وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، ودستورنا، وعاداتنا العربية الأصيلة، وانطلاقاً من المسؤولية الأدبية والاجتماعية بتعزيز العمل الأهلي تجاه المسنين في المجتمع، أخذت على عاتقها أهمية الاستمرار في تنفيذ برنامج الشراكة الاجتماعية وتعزيز دور أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في دعم البرامج والأنشطة المعنية برعاية وخدمة وتأهيل المسنين بدرجة تدعم وتمكن وزارات ومؤسسات الدولة من تحقيق أهدافها بشأن تقديم أفضل الخدمات والاهتمام بالشؤون والقضايا العامة للمسنين وضمان حصولهم على كل حقوقهم من خلال نظم وأساليب الرعاية والخدمة والتأهيل المختلفة.

ويسرنا أن نوضح لكم في هذا التقرير أهم الإنجازات والأنشطة والبرامج التي نفذها مجلس إدارة المبرة واللجان وفرق العمل المنبثقة عنها لعام 2021م، لتحقيق أسمى الأهداف التي من اجلها أنشئت المبرات الخيرية في بلدنا الحبيبة الكويت تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه،وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله.

لقد حرص مجلس إدارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار على استمرارية المبرة في تعزيز برامج الشراكة المجتمعية، والعمل على تنظيم العديد من الفعاليات التي تندرج تحت مشروع جائزة البغلي للابن البار لعام 2021م بالرغم من الظروف التي تمر بها جميع دول العالم والكويت الحبيبة نتيجة لأنتشار فيروس كورونا المستجد والتأثيرات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على كل نواحي وجوانب الحياة في مختلف المجالات بالدولة.

أهم الفعاليات والمسابقات والأنشطة والحملات

لمبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار لعــام 2021م

نفــذت اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار واللجنــة الاجتماعية في المبرة العديــد مــن الفعاليات والبرامـج والأنشـطة التي تم من خلالها ترجمة توجيهات رئيس مجلس الإدارة بأهميــة تفعيــل وإبراز العمل التطوعي للمبرة، من خلال أنشطتها الاجتماعية والتطوعية والإنسانية والخيرية عن طريق أنظمة وشبكات التواصل الإلكتروني عن بعد، ووفقاً للضوابط المقررة من قبل السلطات الصحية بالكويت مع الالتزام بضوابط مجلس الوزراء الخاصة بالتجمعات وقت إقامة الفعاليات بالدرجة المطلوبة والتي من شأنها إبراز الجانب الانساني والتطوعي والحضاري للكويت من خلال تنفيذ الأعمال وتنظيم الفعاليات التالية:

? الاعلان عن بدء فعاليات جائزة البغلي للابن البار والمشاركة في مسابقات الجائزة لعام 2021م في يوم الأحد الموافق 1/8/2021م.

? تنظيم مسابقة البغلي للابن البار بالتنسيق مع أفراد ومؤسسات المجتمع المدني.

? تنظيم مسابقة البغلي للابن البار للعمل التطوعي بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية.

? تنظيم مسابقة البغلي للابن البار للتصوير الفوتوغرافي بالتنسيق مع الجمعية الكويتية لفنون التصوير الفوتوغرافي.

? تنظيم مسابقة البغلي للابن البار للقصة القصيرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

? تنظيم مسابقة الشعر الشعبي والفصيح بالتنسيق مع رابطة الأدباء الكويتيين.

? تنظيم مسابقة الفنون التشكيلية بالتنسيق مع الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية.

? تنظيم مسابقة القصة القصيرة ومسابقة العمل التطوعي لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية لتوعية وتعزيز فضيلة بر الوالدين بالمجتمع الطلابي بالتنسيق مع إدارة الأنشطة المدرسية بوزارة التربية.

? تنظيم جائزة وسام البغلي للابن البار للكشافة بالتنسيق مع جمعية الكشافة الكويتية.

? تنظيم جائزة وسام البغلي للابن البار للمرشدات بالتنسيق مع جمعية المرشدات الكويتية.

? تنظيم احتفال لتكريم والدي الطلبة الفائزين بجائزة البغلي للابن البار لطلبة وزارة التربية والقائمين على رعاية أبنائهم بمناسبة اليوم العالمي للوالدين في 1/6/2021 م.

? تنظيم احتفال لتكريم الفائزين بالجائزة القائمين على رعاية أمهاتهم الأرامل بمناسبة اليوم العالمي للأرامل بتاريخ 23/6/2021 م.

? تنظيم فعاليات يوم العمل التطوعي لرعاية وخدمة المسنين بالتنسيق مع وزارة الشؤون ووزارة الصحة والفرق التطوعية.

? تنظيم ملتقى الأجيال الثاني عشر بالتنسيق مع شركة المشروعات السياحية.

? نظمت المبرة معرض الفنون التشكيلية للابن البار برعاية وحضور العم إبراهيم البغلي، وذلك في 30 نوفمبر 2021م، وشارك في المعرض الفني التشكيلي الذي تقيمه المبرة بالتنسيق مع الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية عدد (42) فناناً تشكيلياً، وبعدد (54) عملاً فنياً شاركوا فيها بمسابقة جائزة البغلي للابن البار في الفنون التشكيلية لعام 2021م.

? تزامنا مع احتفالات الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير تحت شعار (الكويت دار السلام) نظمت مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار حملة توزيع أجهزة فحص وقياس مستوى السكر في الدم مع ملحقاتها لصالح كبار السن في الأسر المتعففة الذين تقدموا بطلباتهم للمبرة عن طريق الرابط الإلكتروني والذين بلغ عددهم (200) حالة واستمرت الحملة لمدة أسبوع.

? نظمت المبرة حملة توزيع السلة الغذائية الرمضانية للأسر المتعففة تحت شعار (سلة الخير في شهر الخير) حرصاً على فعل الخير قبل وخلال شهر رمضان، ومد يد العون للأسر المتعففة التي يزداد حجم مصاريفها خلال الشهر الكريم والمتضررة من جراء جائحة كورونا.

أعلنت المبرة في مؤتمر إعلامي عقد على منصة زووم عن أسماء الطلبة الفائزين في مسابقات جائزة البغلي للابن البار بفروعها الأربعة والبالغ عددهم (78) طالبا وطالبة من أصل (20778) طالبا وطالبة شاركوا في مسابقات جائزة البغلي للابن البار لطلبة وزارة التربية للعام الدراسي 2019/ 2020م والثامن على التوالي.

? شارك الأستاذ علي حسن رئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار ممثلاً عن مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار كضيف شرف المنتدى الخليجي الذي تنظمه جمعية أبناء الخليج للأعمال الإنسانية بالتعاون مع مكتبة اقرأ واستمتع تحت شعار (مفتاح سعادة الدارين في بر الوالدين ) بمناسبة اليوم العالمي للوالدين وذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق 8 يونيو 2021م عبر البرنامج الافتراضي زووم بمشاركة عدد من الباحثين المتخصصين.

? شارك الأستاذ علي حسن رئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار، والمدير العام ونائب رئيس مجلس الإدارة للجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين، بتقديم ورقة علمية بعنوان (جمعيات كبار السن.... نحو أدوار مسؤولة للتوعية بحقوق كبار السن وحمايتهم من تداعيات آثار جائحة كورونا) ضمن فعاليات الندوة العلمية الثالثة التي ينظمها مركز إجلال لخدمات كبار السن بالمملكة العربية السعودية، عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بعنوان (كورونا وكبار السن بين الرعاية والإساءة) بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن الإساءة لكبار السن، وذلك مساء يوم الأربعاء الموافق 16 يونيو 2021م عبر البرنامج الافتراضي زووم بمشاركة عدد من الباحثين المتخصصين من الدول العربية والخليجية.

? شارك الأستاذ علي حسن المدير العام ونائب رئيس مجلس الإدارة للجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين، ورئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار بتقديم ورشة تدريبية بعنوان (دور أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مبدأ الشراكة الاجتماعية) ضمن فعاليات الملتقى الشبابي التطوعي الدولي 2021م في نسخته السابعة، والذي تم تنظيمه من قبل الاتحاد العربي للعمل التطوعي خلال الفترة من 4 إلى 8 أغسطس 2021م، وتم تقديم الورشة بتاريخ 8 أغسطس 2021م عبر البرنامج الافتراضي زووم بمشاركة عدد من الباحثين المتخصصين من الدول العربية والخليجية.

? عقد إبراهيم البغلي رئيس مجلس إدارة المبرة وراعي جائزة البغلي للابن البار للسنة الخامسة عشرة على التوالي مؤتمراً صحافياً أعلن من خلاله نتائج وأسماء الفائزين في مسابقات جائزة البغلي للابن البار، وأسماء أبناء الكويت البررة لعام 2021م، مقدراً وشاكراً رعاية وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية لكل فعاليات وبرامج وأنشطة ومسابقات جائزة البغلي للابن البار لعام 2021م كأحد مشاريع مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار، حيث اختتمت مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار فعاليات مسابقة جائزة البغلي للابن البار لعام 2021م بنسختها الـ 15 بتكريم 26 شخصية و27 فائزاً في مسابقاتها وفعالياتها المختلفة في الحفل الختامي للجائزة الذي عقد في تمام الساعة (8:00) مساء يوم الثلاثاء الموافق 21/ 12 /2021م في قاعة البركة في فندق كراون بلازا في منطقة الفروانية.

الجهات التي كرمت العم إبراهيم البغلي

ومبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار لعــام 2021م

? تم تكريم العم ابراهيم البغلي في الحفل الذي أقامته جمعية ملتقى الكويت الخيري لتكريمه بمناسبة فوزه ومبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار بجائزة وسام الكويت للاستحقاق الإنساني (جدارة)، وتقدم جائزة وسام الكويت للاستحقاق الإنساني « جدارة» للأفراد والهيئات التي تم اختيارها من قبل اللجنة العليا في جمعية ملتقى الكويت الخيري، لاعتبارهم نخبة من أطياف المجتمع، ممن كان لهم دور بارز وبصمة في المجتمع الكويتي من الجانب الإنساني والخيري والتنموي، لا سيما إبان أزمة «كورونا»، ومنحهم لقب وسام الكويت للاستحقاق الإنساني.

? مبرة دشتي الخيرية تكرم العم إبراهيم طاهر البغلي نظير العمل التطوعي والإنساني الذي قدمه من خلال مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار والجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين على كل الأصعدة والمستويات والذي يعتبر عملاً رائداً تفتخر به جميع الأجيال في الكويت ما يستحق معه هذا التكريم، هذا وتقدم البغلي إلى مبرة دشتي الخيرية بأرفع معاني التقدير وأعلى أوسمة الامتنان، لتكريمهم وتقديرهم له بمناسبة فوزه ومنحه جائزة وسام الكويت للاستحقاق الإنساني (جدارة) من قبل جمعية ملتقى الكويت الخيري.

? تم تكريم العم إبراهيم البغلي في الحفل الذي أقامه اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية لتكريمه وتقديره له بمنح مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار جائزة خالد العيسى الصالح للتميز في العمل الخيري، هذا وقد حققت المبرة المركز الأول بجائزة أفضل مشروع خيري متميز حيث فاز مشروع جائزة البغلي للابن البار بذلك، كما حققت المبرة المركز الثاني بجائزة أفضل تقرير توثيقي متميز، حيث فاز مشروع الكتاب الوثائقي لجائزة البغلي للابن البار بذلك، هذا وأعرب البغلي عن بالغ سعادته لهذا التكريم، مبيناً بأن هذا التكريم وضعنا أمام تحدٍ كبير ومسؤولية كبرى تجاه العمل التطوعي والإنساني والخيري، وشكل لنا حافزاً لمزيد من الجهد والعطاء لتحقيق أهدافنا في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي في الكويت الحبيبة.

? تم تكريم العم إبراهيم طاهر البغلي من قبل مبرة دشتي الخيرية وتكرم مبرة إبراهيم طاهر البغلي كشريك نجاح للمشاريع الخيرية والإنسانية والتطوعية، واعتباره شريكاً استراتيجياً في نجاح أعمال وفعاليات وأنشطة مبرة دشتي الخيرية، وتقدم البغلي للسيد علي داود رئيس مجلس إدارة مبرة دشتي الخيرية وكل العاملين فيها بأرفع معاني التقدير وأعلى أوسمة الامتنان، لتكريمهم وتقديرهم لعمله، ومن جانبه بين السيد بدر الشطي أمين سر مبرة دشتي الخيرية بأن العمل التطوعي والإنساني الذي قدمه العم ابراهيم البغلي من خلال مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار على كل الأصعدة والمستويات يعتبر عملاً رائداً تفتخر به جميع الأجيال في الكويت ما يستحق معه هذا التكريم، هذا وأكد البغلي بأن هذا التكريم وضعنا أمام تحدٍ كبير ومسؤولية كبرى تجاه العمل التطوعي والإنساني والخيري، وشكل لنا حافزاً لمزيد من الجهد والعطاء لتحقيق أهدافنا في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي في الكويت الحبيبة لتعود بالنفع على جميع شرائح وأطياف المجتمع.

? الهيئة الدولية للتسامح والهيئة العالمية لتبادل المعرفة تشكر وتقدر جهود العم إبراهيم طاهر البغلي وتكرمه في احتفالية تكريم (رواد الخليج لعام 2021م النواخذة) ضمن الشخصيات التي أسهمت في بناء الخليج، حيث أعرب إبراهيم طاهر البغلي رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار والجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين، عن دواعي سروره وبالغ سعادته واعتزازه بمناسبة تكريمه من قبل الهيئة الدولية للتسامح والهيئة العالمية لتبادل المعرفة تقديراً لجهوده في مجال العمل الإنساني والاجتماعي والتطوعي والخيري في احتفالية تكريم (رواد الخليج لعام 2021م النواخذة) من ضمن كوكبة ونخبة من الرجالات والأبناء والشخصيات التي أسهمت في بناء الخليج في شتى المجالات، وذلك في الحفل الذي تم تنظيمه في مملكة البحرين في شهر أكتوبر 2021م.

? مبرة العوازم الخيرية تشكر وتقدر جهود العم إبراهيم طاهر البغلي وتكرمه في احتفالية من ضمن الشخصيات التي أسهمت في العمل التطوعي، وتقديراً لجهوده في مجال العمل الإنساني والاجتماعي والتطوعي والخيري في احتفالية تم تنظيمها في مقر مبرة العوازم الخيرية لتكريم عدد من الشخصيات في مجال العمل التطوعي.

