سوزان نجم الدين تنشر صور العرض الخاص لفيلم «تماسيح النيل»

ديوان Diwan

نشرت الفنانة سوزان نجم الدين مجموعة صور جديدة من العرض الخاص لفيلم «تماسيح النيل»، وذلك على حسابها الخاص على موقع «انستغرام».

سوزان نجم الدين علقت على الصور، بقولها: «من العرض الخاص لفيلم تماسيح_النيل مع ألمع نجوم الكوميديا في مصر الحبيبة انتاج شركة دانا وإخراج الرائع والمتميز سامح_عبدالعزيز».

الفنانة السورية أضافت: «وهلأ صار فيكن تحضروا الفيلم بجميع دور السينما.. بهمني رأيكن كتير مصر سوريا فيلم عرض_خاص».

وفيلم «تماسيح النيل» من بطولة مصطفى خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوي، كريم عفيفي، ويزو، هنادي مهنى، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطرابيلسى، بدرية طلبة، شريف حسني، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين، من تأليف لؤي السيد.

