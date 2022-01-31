«لقاء القمة».. حفل يجمع بين أحلام ونوال ضمن موسم الرياض

ديوان Diwan

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية السبت الفائت عن حفل جديد أطلقت عليه مسمى «لقاء القمة» كونه يجمع الفنانة الإماراتية أحلام والفنانة نوال الكويتية. من جهتها، أوضحت شركة «روتانا» أن الحفل سيُقام يوم الجمعة المقبل الموافق 4 فبراير 2022 على مسرح محمد عبده في منطقة «بوليفارد رياض سيتي». وأشارت الشركة إلى أنها ستعلن قريباً عن موعد طرح تذاكر الحفل للجمهور. وكانت الفنانتان قد التقتا في حفل ليلة رأس السنة في الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته الثانية. وقد شكّل هذا اللقاء الأخوي حدثاً بحدّ ذاته، حيث قامت عدسات كاميرات الصحافيين بالتقاط مواقف طريفة جرت بينهما أكّدت على متانة العلاقة بين الصديقتين. ومن بين هذه المواقف، قيام المطربة نوال الكويتية بقرص المطربة أحلام ممازحةً إياها، وذلك لحظة التقاط 13 نجماً عربياً شاركوا في الحفل للصورة التذكارية، فما كان من الأخيرة إلّا أن تبسمت وترد لها القرصة لاحقاً. وتداول هذا الفيديو عدد كبير من رواد مواقع التواصل الذين أثنوا على هذه الصداقة المميزة التي تجمع الفنانتين.

