هال بيري تنقذ الأرض في فيلم «Moonfall»

ديوان Diwan

كشفت الشركة المنتجة لفيلم الإثارة والخيال العالمي Moonfall، عن الملامح الأولى للعمل، الذي تتصدى لبطولته النجمة هالي بيري والممثل الشهير باتريك ويلسون.

وتحاول بيري، التي تلعب دور رائدة فضاء، من خلال أحداث الفيلم التدخل لإنقاذ الأرض من خطر اصطدامها بالقمر، بعد خروجه عن مداره، بسبب قوة غامضة، معرضا الكوكب للفناء.

ونقلت الصفحة الرسمية لموقع Rotten Tomatoes، الملامح الأولى للفيلم عبر «تويتر»، حيث جاءت معظم اللقطات من الفضاء الخارجي، ليحصد الفيلم إعجاب الكثيرين، بعد فترة قصيرة من طرح المقطع الدعائي الرسمي.

فيلم Moonfall - أو سقوط القمر، هو خيال علمي أكشن، إخراج وكتابة رولان إيميريش، ويشارك في بطولته: جون برادلي، تشارلي بلامر، مايكل بينا، ودونالد ساذرلاند، والمقرر عرضه في 4 فبراير 2022.

